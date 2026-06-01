Meteo

Meteo 2 giugno: instabilità e temporali, poi miglioramento al Centro-Sud

di Paolo Stefani - 1 Giugno 2026

L’inizio di giugno si conferma particolarmente dinamico sul fronte meteorologico, con l’Italia interessata da una fase di instabilità atmosferica legata al transito di impulsi di origine atlantica. Tra oggi e domani, martedì 2 giugno, il Paese vivrà condizioni variabili, con temporali, rovesci intensi e un marcato calo delle temperature soprattutto al Nord, mentre al Sud il caldo resta ancora protagonista.

Meteo Oggi: temporali diffusi e primi cali termici

La giornata odierna è segnata dal passaggio di un primo impulso perturbato che sta interessando soprattutto le regioni settentrionali. Fin dalle prime ore del mattino, rovesci e temporali risultano presenti tra Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia orientale, con fenomeni localmente intensi e associati a grandinate e forti raffiche di vento.

Nel corso della giornata l’instabilità tende a spostarsi verso il Centro, coinvolgendo in particolare le zone interne di Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo, dove si alternano schiarite e temporali pomeridiani. Più stabile invece la situazione lungo le coste tirreniche, dove il sole riesce a prevalere a tratti.

Al Sud il tempo resta generalmente più stabile, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e solo locali addensamenti nelle aree interne. Le temperature si mantengono elevate, con valori fino a 34-35°C, mentre al Centro-Nord si registra un primo lieve calo termico.

Meteo 2 giugno: nuovo impulso e calo marcato al Nord

La Festa della Repubblica sarà caratterizzata dall’arrivo di un secondo impulso atlantico, più incisivo del precedente. Al Nord il peggioramento sarà evidente già dal mattino, con rovesci e temporali diffusi soprattutto sul Nordovest, in successiva estensione al resto della Pianura Padana nel pomeriggio e in serata. I fenomeni potranno risultare intensi, con rischio di grandinate e forti precipitazioni.

Le temperature subiranno un netto calo, con massime comprese tra 25 e 30°C, anche fino a 10 gradi in meno rispetto ai giorni precedenti.

Al Centro si prevedono condizioni di variabilità, con qualche pioggia sulle aree interne e temporali in serata sull’alta Toscana. Le temperature si manterranno tra 27 e 31°C.

Al Sud la situazione resterà più stabile, con prevalenza di sole e solo isolati temporali pomeridiani in Sicilia. Le massime oscilleranno tra 27 e 32°C.