“Vacci piano”: il 13 marzo esce il nuovo singolo di Emma e Rkomi

di Italpress - 4 Marzo 2026

MILANO (ITALPRESS) – Emma e Rkomi annunciano oggi la loro prima collaborazione con il singolo “Vacci piano”, in uscita su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 13 marzo.

Due voci uniche, due anime passionali che condividono un percorso artistico autentico, un’attitudine rock e quella sana consapevolezza di chi non dimentica da dove viene. In “Vacci piano” la potenza vocale e la sensibilità artistica di Emma si incrociano con la personalità di Rkomi e nasce così una ballad intensa, che racconta della rabbia e del dolore che si prova nel mettere fine ad un amore che non fa più star bene.

Prodotto da Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti, “Vacci Piano” è stato composto da Juli ed Emma e scritto da Emma con Rkomi e Tredici Pietro. “Vacci Piano” arriva dopo il singolo “Brutta Storia” e aggiunge un ulteriore pezzo alla nuova fase artistica di Emma che quest’estate sarà protagonista di due concerti evento negli ippodromi di Roma (2 luglio) e Milano (9 settembre).

Due attesissimi show, in cui l’artista porterà sul palco tutta la sua grinta e la potenza del suo repertorio. Emma sarà inoltre protagonista per tutta l’estate sui palchi dei principali festival della penisola con il suo Live Tour 2026.

