Cronaca

Verona, scomparso 14enne: si indaga per sottrazione di minore

di Claudia Mari - 20 Gennaio 2026

Diego Baroni, 14enne, è scomparso da Verona dal 12 gennaio scorso: ora la Procura indaga per sottrazione di minore. Non ha dato più notizie alla famiglia e a scuola – a San Giovanni Lupatoto (Verona) – non è mai arrivato. Fonti giudiziarie hanno confermato che le indagini procedono sull’ipotesi di un sequestro – come riporta Il Corriere di Verona – pur mantenendo il massimo riserbo. L’inchiesta è coordinata direttamente dal procuratore Raffaele Tito. La pista privilegiata è che il ragazzino possa essere stato contattato in Rete e convinto ad andare a Milano.

A otto giorni dalla scomparsa, ancora nessuna traccia del 14enne. Lunedì 12 gennaio è uscito di casa per andare a scuola, senza però presentarsi in classe. Dopo la denuncia presentata ai carabinieri da parte della madre, la Procura di Verona ha aperto un fascicolo per scomparsa di minore. Anche a Milano, dove si è agganciato per l’ultima volta il cellulare del ragazzo, al momento non sono emersi riscontri positivi.

Nel 2025 sono state circa 25 mila le denunce di scomparsa in Italia, oltre l’80% ritrovate. Gli altri sono fantasmi che riempiono le statistiche.

Il 75% delle scomparse riguarda minori, spesso stranieri non accompagnati (72,7%). Diego non è straniero, non è solo, eppure è sparito lo stesso. Come Agnes Cristina, 14 anni, uscita di nascosto nella notte dall’11 gennaio a Modena. Come Annabella Martinelli, 22 anni, studentessa di Giurisprudenza a Padova, scomparsa il 6 gennaio dopo aver comprato due pizze da asporto. La sua bici viola trovata chiusa con il lucchetto, il cellulare agganciato a Teolo, poi più nulla. Fino al 15 gennaio, quando l’hanno trovata impiccata nei boschi dei Colli Euganei.