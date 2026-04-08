Attualità

Via al clic day per l’interrail, cosa c’è da sapere

Parte Discover Ue il programma aperto per i 18enni europei

di Paolo Diacono - 8 Aprile 2026

Un treno SNCF (dal sito web dell'operatore francese)

Al via il clic day per l’interrail, procedura aperta a tutti i cittadini italiani di 18 anni. Una mossa dedicata ai giovani che potrebbero puntare a ottenere fino a 40mila biglietti gratis per viaggiare su tutti i treni europei. Le candidature per il programma Discover Eu sono state inaugurate oggi 8 aprile e rimarranno aperte fino al 22 aprile prossimo.

Clic day Interrail, cosa devi sapere

I dettagli del programma Discover Eu sono rintracciabili nella pagina web dedicata. I requisiti sono fissati: essere nati tra il 1° luglio 2007 (incluso) e il 30 giugno 2008 (incluso). Poi occorre inserire Inserisci il numero della carta d’identità, del passaporto o del permesso di soggiorno nel modulo di domanda online. Quindi essere cittadino o residente di uno dei Paesi dell’Ue, compresi i territori d’oltremare francesi e quelli collegati al programma Erasmus e cioè Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.

Cosa di può “vincere”

In caso di esito positivo, e dopo aver risposto alle domande di un quiz, come fanno sapere dall’Ue, “potrai viaggiare per un massimo di 7 giorni in un periodo massimo di un mese, nel periodo di viaggio autorizzato che va dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2027. Ci si potrà portare dietro anche un gruppo di amici, al massimo quattro.