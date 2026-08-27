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Von der Leyen “Bilancio Ue sarà braccio finanziario della nostra indipendenza”

di Italpress - 27 Agosto 2026

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il prossimo bilancio sarà ilbraccio finanziario della nostra indipendenza. Con oltre 450miliardi provenienti dal Fondo europeo per la competitività e dalprogramma Horizon Europe, sosterremo l’intera filiera: dallaricerca all’innovazione, dal laboratorio all’impresa, dal primoprototipo alla produzione industriale. L’Europa non può porsinuove ambizioni senza disporre dei mezzi per finanziarle”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von derLeyen, intervenendo alla conferenza annuale “L’incontro degliimprenditori francesi 2026″, a Parigi. “Mario Draghi ha aperto la strada. Sulla sua scia, la nostra ambizione è chiara: fare dell’Europa un continente che produce, investe e protegge. Rimettere la capacità industriale al centro delle nostre azioni. Creare le opportunità di cui le imprese hanno bisogno per investire. E fare dell’apertura una scelta di forza, basata sulla reciprocità, l’equità e la tutela dei nostri interessi”, ha aggiunto. “Oggi l’Europa sta dando a queste scelte la portata necessaria. Perchè nessuna di queste battaglie può essere vinta da un singolo Paese. Ed è per questo che noi, come europei, dobbiamo agire su tutte le leve che determinano la nostra competitività oggi”, ha sottolineato von der Leyen.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-