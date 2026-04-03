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Zangrillo “Introduciamo la tessera elettorale digitale. Tecnologia alleata della Pubblica amministrazione”

di Italpress - 3 Aprile 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Introduciamo la tessera elettorale digitale, che consentirà finalmente di andare a votare soltanto con lo smartphone. E’ una misura di semplificazione che abbiamo introdotto nel decreto Pnrr, che eviterà ai cittadini di dover cercare la tessera ogni volta o di andare a richiederne una copia in Comune, magari facendo la fila. La tecnologia è un alleato fondamentale della pubblica amministrazione: consentirà – come sta già facendo – di offrire servizi con maggiore efficienza, rapidità e a minor costo”. Così Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione, ospite di Forza 4, il videopodcast di Forza Italia.

“L’intelligenza artificiale, che dev’essere sempre accompagnata e gestita da un uomo, ci consentirà di liberare le persone da lavori ripetitivi o di bassa qualità, utilizzando al meglio le risorse umane eccezionali che già possiede. Abbiamo lavorato moltissimo in questi anni con l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dei cittadini, eliminando passaggi inutili: il rinnovo della carta di identità per gli over 70 è un chiaro esempio”, ha aggiunto il ministro.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).