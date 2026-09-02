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Toscana Promozione Turistica, ok in commissione regionale al bilancio 2025

di Italpress - 2 Settembre 2026

FIRENZE (ITALPRESS) – Via libera a maggioranza in commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale della Toscana al bilancio 2025 di Toscana Promozione Turistica. Il commissario Giacomo Bugliani ha illustrato le principali attività dell’Agenzia, tra cui lo sviluppo della promozione digitale, l’Osservatorio turistico regionale, le 28 comunità di ambito, la valorizzazione dei cammini e del turismo outdoor e il rafforzamento del brand Toscana. Tra le iniziative del 2025, “Tuscany Together”, “Buy Tuscany” e “Sharing Tuscany”, oltre ai press tour e agli ambitour.

Proseguiti anche gli accordi di co-marketing con Malta, Castilla-La Mancha e una regione portoghese e la campagna “Rinascimento senza fine”. Vetrina Toscana conta oggi quasi 1.100 ristoranti aderenti, 338 botteghe, 500 produttori e oltre 200 strutture ricettive. Sul fronte economico, il valore della produzione è sceso del 19,14%, da 11 a 8,9 milioni di euro, mentre i costi sono diminuiti del 19,48%, a 8,75 milioni.

L’ente chiude comunque il 2025 con un bilancio positivo. La presidente della commissione, Brenda Barnini (Pd), ha sottolineato la qualità della gestione e la necessità di tenere sotto controllo i residui.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)