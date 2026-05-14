Torino

A Ivrea il Piemonte rilancia l’eredità Olivetti nel segno dell’innovazione

di Redazione - 14 Maggio 2026

Dal 19 al 21 giugno 2026 Ivrea, nel cuore del sito UNESCO dedicato all’eredità industriale olivettiana, ospiterà la prima edizione di Ex Machina, nuovo progetto culturale e sociale nato per rilanciare su scala nazionale il pensiero e il modello Olivetti. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Natale Capellaro ETS e da MIO Lab Tecnologic@mente, con il sostegno della Regione Piemonte – Assessorato al Lavoro e Politiche Sociali, in collaborazione con il Comune di Ivrea e con il coordinamento dell’agenzia Tra Le Linee. Al progetto prenderanno parte anche il Ministero della Cultura, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e i Sottosegretariati alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione tecnologica e il Sud.

La manifestazione si svilupperà durante tutto l’anno con attività rivolte a scuole, giovani, associazioni e cittadini: laboratori, incontri, workshop e percorsi educativi dedicati ai temi dell’innovazione, della cittadinanza digitale e dell’inclusione sociale, con particolare attenzione alle persone in situazioni di fragilità educativa, lavorativa o sociale.

“L’impresa della Olivetti non è solo un orgoglio per la storia del Piemonte e dell’Italia, ma soprattutto un insegnamento quanto mai attuale, capace di superare le ideologie liberiste e collettiviste del secolo scorso, lanciare la sfida di una declinazione organica dell’azienda quale comunità di capitale e lavoro, svettare nell’innovazione senza rinunciare all’umanesimo. Una bussola per ispirare anche le nuove generazioni nel rilancio industriale del nostro territorio piemontese, restituendo anima e visione all’eccellenza del made in Italy” dichiara Maurizio Marrone, vicepresidente della Regione Piemonte e assessore al Lavoro e Politiche Sociali.

La direzione artistica di Ex Machina è affidata ad Andrea Tendola, direttore del Museo Tecnologic@mente, che custodisce oltre duemila prodotti Olivetti. Gli eventi si terranno tra il Laboratorio-Museo Tecnologic@mente, l’Officina H e gli spazi esterni della Fabbrica dei Mattoni Rossi lungo via Jervis, il celebre “Kilometro Olivetti” definito da Le Corbusier “la via più bella del mondo”.

Il programma riunirà figure di primo piano del panorama tecnologico e culturale internazionale, tra cui Federico Faggin, Gastone Garziera e Massimo Banzi, insieme a divulgatori molto seguiti dal pubblico più giovane come Jakidale ed Eleonora Sayaka. Previsti anche gli interventi del rapper Anastasio, della curatrice Cecilia Botta, del fondatore del Kappa FuturFestival Maurizio Vitale, del divulgatore scientifico Emilio Cozzi e delle Spille d’Oro Olivetti, oltre alla partecipazione di enti e istituzioni del territorio come Confindustria, Archivio Storico Olivetti, FAI, UNESCO e Fondazione Adriano Olivetti. Sabato sera via Jervis ospiterà inoltre un Tech Party curato da Tell Me Wine.

“Ex Machina rappresenta per Ivrea una straordinaria occasione di confronto culturale sul rapporto tra tecnologia, lavoro, cultura e comunità, nel solco della visione di Adriano Olivetti. Il Laboratorio-Museo Tecnologic@mente, attraverso le attività per sensibilizzare le nuove generazioni alle materie STEM, conferma il proprio ruolo come spazio vivo di divulgazione scientifica, innovazione e memoria industriale. Come Fondazione Natale Capellaro crediamo che cultura, tecnica e responsabilità sociale debbano continuare a crescere insieme, per costruire una comunità consapevole del futuro” dichiara Andrea Tendola, direttore del Museo Tecnologic@mente e direttore artistico della manifestazione.

Il titolo Ex Machina richiama l’espressione latina legata al “deus ex machina” della tragedia greca, simbolo dell’intervento capace di risolvere un conflitto. In chiave contemporanea, il progetto riflette sul ruolo della tecnologia nelle trasformazioni del lavoro, dell’educazione, dell’informazione e delle relazioni sociali, scegliendo Ivrea come luogo simbolico dell’incontro tra innovazione industriale e visione civile.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla memoria dell’esperienza olivettiana attraverso attività divulgative, laboratori e momenti di confronto intergenerazionale tra studenti, cittadini, professionisti ed ex lavoratori Olivetti. Tra i temi affrontati anche l’educazione digitale, il bullismo e il cyberbullismo.

Sabato 20 giugno Comune di Ivrea e Regione Piemonte inaugureranno inoltre il nuovo Visitor Centre UNESCO e presenteranno il restaurato Asilo Nido Olivetti, esempio concreto di come il patrimonio olivettiano continui a rappresentare una prospettiva per il futuro oltre che una memoria storica.

“La presenza a Ivrea del Ministro della Cultura Alessandro Giuli corona il lavoro della città nel custodire e rilanciare l’eredità olivettiana. Un legame, quello con il Governo, sancito dal riferimento al ‘Piano Olivetti per la Cultura’, che riconosce l’attualità di una visione capace di unire innovazione e crescita civile. La visita permetterà di illustrare traguardi concreti come la riapertura dell’Asilo Nido Olivetti, simbolo di un patrimonio che torna a servire le nuove generazioni, e l’imminente inaugurazione del Visitor Centre, asse portante per l’accoglienza turistica del sito UNESCO. Ivrea continua a investire con determinazione nella valorizzazione del proprio paesaggio industriale. Un percorso di respiro internazionale che, per consolidarsi come motore di sviluppo e opportunità per il territorio, punta a una costante collaborazione istituzionale e al supporto di progettualità condivise, coerenti con l’importanza nazionale del sito” dichiara il sindaco di Ivrea Matteo Chiantore.

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