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Impresa Darderi a Roma: semifinale storica dopo il fumo

Il match è stato infatti sospeso per circa 18 minuti a causa del fumo dei fuochi d’artificio provenienti dallo Stadio Olimpico, dove contemporaneamente l’Inter stava festeggiando la vittoria della Coppa Italia

di Giorgio Brescia - 14 Maggio 2026

Impresa Darderi a Roma: notte folle agli Internazionali d’Italia, la prima semifinale Masters 1000 della carriera dopo una battaglia di oltre tre ore contro lo spagnolo Rafael Jodar.

L’azzurro ha vinto con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in un match terminato oltre l’una di notte al Foro Italico.

Cosa è successo durante Darderi-Jodar

La partita è diventata un caso anche per quanto accaduto fuori dal campo. Sul Centrale il match è stato infatti sospeso per circa 18 minuti a causa del fumo dei fuochi d’artificio provenienti dallo Stadio Olimpico, dove contemporaneamente l’Inter stava festeggiando la vittoria della Coppa Italia.

Secondo le ricostruzioni, la nube avrebbe creato problemi di visibilità e mandato in tilt il sistema elettronico di arbitraggio. Alcuni media hanno parlato di “nebbia” e perfino di “nube tossica” sul Centrale.

Nel momento dell’interruzione Jodar era avanti 6-5 nel primo set, ma alla ripresa Darderi è riuscito a ribaltare il tie-break recuperando da 5-2 sotto: una impresa.

La rimonta e le lacrime finali

Il secondo set sembrava indirizzato verso l’italiano, avanti 3-0, ma Jodar ha reagito portando la sfida al terzo. Nell’ultimo parziale però Darderi ha dominato chiudendo 6-0 tra gli applausi del pubblico romano.

A fine gara il tennista italiano è scoppiato in lacrime. Dopo il successo contro Alexander Zverev nei turni precedenti, arriva così un’altra impresa che lo porta tra i migliori quattro del torneo di Roma. In semifinale sfiderà Casper Ruud.