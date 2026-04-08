Attualità

A Roma il primo Festival dell’Ascolto: due giorni per dare voce ai giovani

di Priscilla Rucco - 8 Aprile 2026

Il 9 e 10 aprile all’Accademia INPS cinquecento studenti protagonisti di panel, laboratori e dialoghi istituzionali

Ascoltare non è un gesto scontato. È un atto politico, civile, ma anche educativo. Parte da questa convinzione il primo Festival dell’Ascolto, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in occasione della seconda Giornata Nazionale dell’Ascolto dei Minori, in programma il 9 e 10 aprile 2026 presso l’Accademia INPS di via C. Spinola 11, a Roma.

L’iniziativa nasce su impulso del Vice Ministro del Lavoro Maria Teresa Bellucci, in sinergia con INPS, UNICEF e Agenzia Italiana per la Gioventù, con un nobile obiettivo : rafforzare il diritto dei minori ad essere ascoltati e a partecipare attivamente ai processi che li riguardano.

Cinquecento studenti sono attesi nelle due giornate, chiamati non a sedere passivamente in platea, ma a essere interlocutori reali di esperti, istituzioni e personalità del mondo della cultura.

Festival dell’ascolto

Il programma del 9 aprile prossimo si apre alle ore 9 con l’accoglienza affidata ai ragazzi di Radioimmaginaria, la web radio degli adolescenti. Seguono alle 10.30 le introduzioni istituzionali, con interventi del Direttore Generale dell’INPS Valeria Vittimberga e del Presidente di UNICEF Italia Nicola Graziano.

Il panel centrale della mattinata, dedicato al volontariato e alla forza del cambiamento, vede protagonisti Federica Celestini Campanari, Presidente dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, ed Edoardo Italia, Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani.

Spazio anche all’attrice e testimonial UNICEF Ludovica Nasti, che condurrà un dialogo sull’ascolto intitolato “Lila non tace”. Il pomeriggio prevede la proiezione del film “Out of my mind” e laboratori esperienziali – “Stanze Esperienziali”, “Il disaccordo costruttivo”, “Ascolta il tuo corpo” – seguiti da un dibattito con i professori Raffaele Ciambrone ed Enrico Nistri.

La seconda giornata

La seconda giornata, venerdì10 aprile, si struttura attorno a tavoli tematici moderati da UNICEF, con voci autorevoli su temi cruciali per i giovani: dalla violenza nelle relazioni con l’avvocato penalista Daniele Bocciolini, alla scuola con la professoressa Maria Cinque della LUMSA e al mondo degli algoritmi con Gianluigi Greco, Rettore di UNICAL. Alle 13.15 è previsto un messaggio del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, seguito dai saluti del Vice Ministro Bellucci e dagli interventi della Ministra del Lavoro Marina Calderone, della Ministra Eugenia Maria Roccella. La giornata si chiude alle 16.45 con “Voci in connessione”, momento conclusivo affidato all’unfluencer Valentina Pano e alla cantante Dile.