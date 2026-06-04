Ambiente

Mare record Italia: acque di balneazione eccellenti

Ecco dove consultare la mappa della balneabilità in Italia

di Dave Hill Cirio - 4 Giugno 2026

Mare Italia 2026: record eccellenza acque di balneazione per le coste. Ottime notizie per chi questa estate sceglierà il mare italiano: record eccellenza acque di balneazione.

I nuovi dati Ispra

Pubblicati dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, confermano infatti un risultato di assoluto rilievo. Il 94,9% delle acque di balneazione italiane è classificato come “eccellente”, il livello più alto previsto dalla normativa europea.

L’analisi, basata sul monitoraggio degli ultimi quattro anni, certifica l’elevata qualità delle coste della Penisola e offre ai bagnanti una fotografia aggiornata delle aree marine più sicure e pulite.

Qualità del mare: 6mila chilometri di costa al top

Secondo i dati Snpa sulla qualità del mare, quasi 6mila chilometri di litorale italiano rientrano nella categoria “eccellente”. Un risultato che conferma il valore ambientale delle nostre coste e il lavoro costante svolto dagli enti di controllo.

Nel corso dell’ultimo anno, i tecnici delle Arpa regionali hanno effettuato circa 30mila campionamenti distribuiti in oltre 5mila punti di monitoraggio tra mare, laghi e fiumi.

Le analisi consentono di verificare la qualità delle acque e garantire standard elevati per la balneazione lungo tutto il territorio nazionale.

Balneabilità eccellente, ma la salute del mare va oltre i controlli sulle acque

Gli esperti di Ispra, Snpa e Marevivo sottolineano però un aspetto fondamentale: la classificazione delle acque di balneazione rappresenta soltanto una parte dello stato di salute degli ecosistemi marini.

Per valutare realmente le condizioni del mare italiano vengono monitorati numerosi altri indicatori ambientali. Tra essi, presenza e diffusione delle microplastiche, effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi costieri. E ancora, tutela della biodiversità marina e conservazione degli habitat sottomarini. Infine, qualità ecologica dei fondali e stato della vegetazione marina e delle praterie sommerse.

Questi dati permettono di comprendere non solo se un tratto di mare è balneabile, ma anche quanto sia sano e resiliente dal punto di vista ambientale.

Il progetto Pnrr Mer per il ripristino degli ecosistemi marini

Tra le iniziative più importanti per la tutela del mare italiano spicca Mer, finanziato dal ministero dell’Ambiente e gestito da Ispra.

Il programma comprende 37 linee di intervento dedicate alla protezione della biodiversità marina, con azioni concrete finalizzate al recupero degli habitat più fragili.

Si punta al ripristino delle praterie di Posidonia oceanica e alla ricostituzione dei banchi naturali di ostrica piatta: Ma pure al monitoraggio avanzato degli ecosistemi profondi e alla mappatura delle montagne sottomarine italiane.

Per queste attività sarà impiegata anche la nuova unità oceanografica Arcadia, un laboratorio galleggiante altamente tecnologico destinato alla ricerca e al monitoraggio dei fondali.

Dove consultare la mappa della balneabilità in Italia

I dati completi sulla qualità delle acque di balneazione 2026, con informazioni dettagliate regione per regione, sono disponibili sul portale ufficiale Snpa. Le mappe aggiornate consentono di verificare la classificazione delle singole località costiere e pianificare al meglio le vacanze estive.