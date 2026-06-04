Esteri

Aereo israeliano respinto a Lubiana e l’ombra dei servizi segreti

La Slovenia respinge un volo Israir mentre nel Paese esplode il caso dei presunti agenti stranieri arrivati prima delle elezioni

di Marzio Amoroso - 4 Giugno 2026

Il caso del volo Israir respinto da Lubiana ha aperto una frattura diplomatica che sta facendo discutere tutta l’Europa. Il controllo del traffico aereo sloveno ha negato l’autorizzazione all’atterraggio al volo Israir mentre il velivolo era già in fase di avvicinamento a Lubiana, costringendo l’equipaggio a dirottare su Zagabria. La compagnia ha denunciato una decisione improvvisa e ingiustificata, e l’equipaggio ha informato i passeggeri del cambio di destinazione solo all’ultimo momento. Le autorità slovene hanno ridimensionato l’episodio, parlando di questioni operative e negando qualsiasi intento politico. Tuttavia, l’assenza di una spiegazione dettagliata e la delicatezza dei rapporti tra Lubiana e Israele hanno trasformato un incidente aereo in un caso internazionale.

Un rapporto bilaterale già incrinato

Negli ultimi anni la Slovenia ha assunto posizioni critiche verso la politica israeliana, sostenendo iniziative diplomatiche e giuridiche a favore del riconoscimento della Palestina. Il rifiuto di atterraggio al volo Israir a Lubiana arriva dunque in un contesto già teso, dove ogni gesto rischia di essere letto come una presa di posizione.

L’ombra dei servizi segreti e le ipotesi di interferenze

A rendere la situazione ancora più esplosiva c’è un altro dossier che ha scosso la politica slovena, la presenza, nei mesi precedenti alle elezioni, di presunti membri dei servizi segreti israeliani arrivati a Lubiana. Secondo ricostruzioni giornalistiche e verifiche istituzionali, queste figure avrebbero soggiornato nel Paese in un periodo particolarmente sensibile, alimentando l’ipotesi di interferenze nel clima politico pre‑elettorale. Nello stesso periodo sono circolati materiali audio e video contro esponenti del governo uscente, la cui autenticità è stata contestata. Il tempismo della loro diffusione e la presenza di figure legate all’intelligence straniera hanno fatto esplodere uno scandalo politico che ha dominato il dibattito pubblico sloveno. Le autorità hanno parlato di rischio di ingerenze esterne e di minaccia ibrida, senza però attribuire responsabilità dirette.

Due casi che si intrecciano

L’episodio del volo Israir e quello delle presunte interferenze non sono formalmente collegati, ma si alimentano a vicenda. In un clima di sfiducia crescente, il rifiuto di atterraggio viene percepito da Israele come un segnale ostile, mentre in Slovenia cresce la sensibilità verso qualsiasi attività riconducibile a Paesi esterni. Il risultato è un quadro complesso, in cui diplomazia, sicurezza e politica interna si sovrappongono.