Accoltellata dal compagno a Ventimiglia: si butta dal balcone

Per la donna un politrauma per le ferite con l'arma da taglio e quelle provocate dalla caduta

di Giorgio Brescia - 8 Gennaio 2026

A Ventimiglia in provincia di Imperia si è consumato un grave episodio di violenza domestica: una donna è rimasta ferita dopo essere stata accoltellata dal compagno e ha tentato di fuggire gettandosi dal balcone del primo piano. La dinamica dell’accaduto è ora al centro delle indagini dei carabinieri.

L’aggressione di Ventimiglia e la fuga disperata

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, i fatti si sono verificati intorno alle 11 di mattina. La donna, al culmine di una lite con l’uomo con cui viveva, sarebbe stata ferita con un’arma da taglio. In preda al panico e per sottrarsi all’aggressione, la vittima si è lanciata dal balcone, cadendo al suolo per cercare di mettersi in salvo.

I soccorsi e il ricovero in ospedale

Immediatamente dopo la chiamata dei soccorsi, sul posto intervenuti gli operatori del 118, l’elisoccorso e le forze dell’ordine. Per la donna la diagnosi di un politrauma, con ferite dovute sia alla coltellata sia alla caduta dal balcone. poi, il trasporto in ospedale per le cure del caso.

Le indagini dei carabinieri e la dinamica in corso di accertamento

I carabinieri di Ventimiglia hanno avviato tutti gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e comprendere eventuali responsabilità penali del compagno. Le autorità stanno ascoltando testimoni e analizzando ogni elemento utile all’inchiesta.

Un episodio di violenza che riaccende l’allarme sociale

Il caso della donna accoltellata a Ventimiglia dal compagno e che ha tentato la fuga gettandosi dal balcone mette sotto i riflettori il tema della violenza domestica in Italia, fenomeno che continua a provocare ferite profonde nella società. Le cronache recenti mostrano come conflitti nella coppia possano degenerare in episodi di gravità estrema, con conseguenze drammatiche per le vittime e le famiglie coinvolte. Rafforzare gli strumenti di prevenzione e tutela, una priorità.