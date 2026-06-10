Torino

Le 500 tornano sulle montagne olimpiche

di Redazione - 10 Giugno 2026

Le mitiche FIAT 500 d’epoca, prodotte dal 1957 al 1977, domenica 14 giugno a Cesana Torinese saranno protagoniste del decimo raduno “Il cinquino nelle Montagne Olimpiche”, organizzato dal Fiduciario del Coordinamento della Valle di Susa con il patrocinio del FIAT 500 CLUB ITALIA, il più grande club al mondo dedicato alla storica utilitaria torinese. Il programma della manifestazione, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, prevede tra le 8,30 e le 10 il ritrovo degli equipaggi in via Roma a Cesana per l’iscrizione e la consegna delle welcome bag, il caffè di benvenuto al bar-gelateria Gustock e la foto a ricordo della giornata. Alle 10,15 ci sarà il saluto delle autorità e a seguire partirà il giro turistico “Le 500 in Alta Valle Susa”, che toccherà San Sicario, Champlas du Col, Sestriere, Grangesises, Sauze di Cesana, Rollieres e Bousson, con soste a Sestriere in piazza Agnelli per l’aperitivo all’Osteria del Conte e a Sauze di Cesana di fronte alla Casa Comunale, per una piacevole sorpresa. Il pranzo è in programma all’agriturismo “Barba Gust” a San Sicario. Alle 16 in piazza del Municipio a Cesana ci saranno le premiazioni , i ringraziamenti e i saluti alla presenza delle autorità. Al raduno sono ammesse un massimo di 50 vetture con prenotazione obbligatoria entro giovedì 11 giugno. Per informazioni è possibile contattare Renato Breusa al numero telefonico 340-1802006 o agli indirizzi e-mail r.breusa@500clubitalia.it e r.breusa@libero.it

La “nonna” o, se si preferisce, la “mamma” della Nuova 500 del 1957 è la Topolino Fiat, che nel mese di giugno compie 90 anni dalla sua presentazione. Il Club Topolino Fiat Torino e il Topolino Autoclub Italia hanno organizzato l’evento “La Topolino va ai 90”, patrocinato dalla Città metropolitana di Torino. Il programma prevede per giovedì 11 giugno il ricevimento degli ospiti a partire dalle 11 al Rivoli Hotel di corso Primo Levi , il saluto di benvenuto e nel pomeriggio una visita guidata alla Sacra di San Michele. Venerdì 12 ad intervalli di 15 minuti i partecipanti al raduno percorreranno l’anello intorno a Torino, per visitare la Reggia di Venaria e la Basilica di Superga. Sabato 13 la mattinata sarà dedicata al centro di Torino, con un’esposizione statica aperta al pubblico in piazza San Carlo e la visita al Museo Egizio. Domenica 14 si andrà alla scoperta del centro storico di Rivoli, prima del pranzo di commiato.

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