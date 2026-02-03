Attualità

Accoltellata alla schiena, muore una 22enne a Napoli

Inutile la corsa in ospedale, Ilenia Musella non ce l'ha fatta

di Maria Graziosi - 3 Febbraio 2026

Accoltellata alla schiena, muore in ospedale una ragazza di 22 anni a Napoli. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di oggi. Teatro dell’aggressione la zona orientale del capoluogo partenopeo. La giovane donna è stata soccorsa dal 118 dopo che una segnalazione è giunta ai numeri di emergenza delle forze dell’ordine. Ma ogni sforzo è stato vano. Troppo gravi le ferite, Ilenia Musella è morta all’ospedale Villa Betania del quartiere di Ponticelli, alle porte della città di Napoli.

Accoltellata alla schiena, caccia al killer

Le condizioni della ragazza sono apparse fin da subito gravissime ai soccorritori e ai sanitari dell’ospedale dove era stata trasferita. A uccidere Ilenia Musella una ferita da arma da taglio. È stata accoltellata alla schiena. Per lei non ci sono state speranze. La 22enne viveva a Ponticelli, nell’area del Parco Conocal. Ora si indaga per fare piena luce attorno all’aggressione che le è costata la vita. Un fatto di sangue che ha impressionato e indignato un’intera città.

Polizia al lavoro

Le indagini sono state affidate agli agenti della Squadra Mobile di Napoli. Insieme a loro, al lavoro, ci sono anche i poliziotti del Commissariato di Ponticelli e i colleghi dell’Upgsp, l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Per il momento non trapela ancora nulla dal lavoro degli inquirenti. Nessuna pista viene tralasciata e ogni indizio sarà vagliato da chi sta indagando. Ma l’obiettivo è chiaro: trovare immediatamente il colpevole, dare un volto a chi ha accoltellata alla schiena la ragazza e soprattutto comprendere, oltre alla dinamica, il movente di un’aggressione tanto brutale quanto vigliacca.