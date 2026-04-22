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Addio a Sagitta Alter, se ne va la compagna di Gigi Proietti

di Maria Graziosi - 22 Aprile 2026

Addio a Sagitta Alter: storica compagna del mitico e compianto Gigi Proietti, aveva 85 anni. A darne notizia i collaboratori che, con lei, lavoravano alla valorizzazione dell’eredità artistica di uno dei volti più amati e riconoscibili non solo della commedia ma pure della romanità. Era stata proprio lei, per difendere e tutelare il patrimonio artistico immenso di Proietti, a mettere le basi per far nascere la Fondazione dedicata proprio a Gigi Proietti. Che punta a tutelare, insieme al grande patrimonio artistico dell’attore romano, pure le arti in generale. Dal teatro, grande amore della coppia, fino alla danza. Oltre che a tenere viva la memoria di una grande stagione, e del suo mattatore, con mostre, convegni, libri e spettacoli.

Addio a Sagitta Alter

Era nata in Svezia nel 1941. A Roma era arrivata nei primi anni ’60, giovanissima. Della città eterna si era innamorata. Così come si innamorò di Gigi Proietti. Il loro amore da “antichi concubini”, citando proprio la battuta fulminante dell’attore a chi gli chiedeva perché non fossero sposati, è durato una vita intera, più di sessant’anni. Un rapporto profondo, libero da formalità ma fondato su complicità e rispetto reciproco. Da cui erano nate due figlie, Susanna e Carlotta. Con Sagitta Alter, Roma di ritrova a lutto.