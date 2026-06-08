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O.S.C.A. riparte da Imola con la MT6, nel 2027 arriverà la supersportiva

di Italpress - 8 Giugno 2026

IMOLA (BOLOGNA) (ITALPRESS) – All’Autodromo Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola prende forma il rilancio di O.S.C.A., lo storico marchio fondato dai fratelli Maserati e oggi al centro del progetto Historic Italian Brands promosso da Massimo Di Risio. Dopo il lancio di Itala 35, il gruppo presenta la nuova O.S.C.A. MT6, secondo modello della gamma Fabbrica Italia e primo esponente di una nuova categoria definita “Sportover”, un crossover coupè compatto che punta a coniugare sportività, design e tecnologie avanzate. La MT6 richiama nel nome la leggendaria MT4, la prima vettura da competizione O.S.C.A. che debuttò vincendo il Gran Premio di Napoli del 1948. Lunga 4,51 metri, larga 1,87 e alta 1,56, la nuova vettura si distingue per uno stile muscoloso e dinamico, con ampio utilizzo di fibra di carbonio, fiancate scolpite, tetto spiovente e cerchi da 21 pollici. Il progetto è il risultato di una collaborazione tra il centro stile interno di Fabbrica Italia e Italdesign, mentre numerose altre aziende italiane hanno contribuito allo sviluppo del modello. Tra queste figurano Carbotech per i componenti in carbonio, Pirelli con i pneumatici P Zero, Recaro Automotive per i sedili sportivi e Sabelt per le cinture racing. L’abitacolo propone finiture in pelle e Alcantara, doppio schermo digitale da 10,25 pollici, ricarica wireless, sistemi avanzati di assistenza alla guida, parcheggio automatico e numerosi dispositivi dedicati a comfort e sicurezza.La base tecnica deriva dalla piattaforma del costruttore cinese Changan Automobile, rivista e personalizzata da un team italiano guidato dal chief technology officer Roberto Fedeli. Il motore 1.5 TGDI è stato ottimizzato nell’elettronica e nella gestione della dinamica di guida grazie alla collaborazione con AVL, RE:LAB e altre aziende specializzate. Il prezzo annunciato è di 49 mila euro, con avvio delle consegne previsto a settembre.Il rilancio del marchio guarda però già oltre. Nel 2027, in occasione degli 80 anni dalla nascita di O.S.C.A., debutterà una nuova supersportiva “Made in Europe”, sviluppata su una piattaforma europea e caratterizzata da carrozzeria in materiali compositi, design ispirato alle storiche GT del marchio e una forte integrazione di tecnologie italiane. Il modello avrà una configurazione a due posti, tetto a doppia gobba, coda tronca e un prezzo inferiore ai 200 mila euro. A rafforzare il legame con la tradizione sportiva della casa sarà anche la partecipazione alla 1000 Miglia 2026. Due esemplari della nuova MT6 accompagneranno lungo il percorso la storica O.S.C.A. MT4 Siluro, mentre due prototipi della futura MT8, il crossover di segmento superiore della gamma, seguiranno la carovana in veste camuffata. Le vetture utilizzeranno il biocarburante BenZero, composto per il 65% da fonti rinnovabili e riciclabili, a conferma della volontà del marchio di esplorare soluzioni alternative all’elettrificazione senza rinunciare alle prestazioni.Contestualmente al debutto della MT6 è stato inaugurato anche un nuovo showroom temporaneo a Milano Marittima, destinato a ospitare modelli storici e nuovi prodotti del gruppo, consolidando il percorso di rinascita di due marchi simbolo dell’automobilismo italiano come O.S.C.A. e Itala.

foto: ufficio stampa DR Automobiles

(ITALPRESS).