Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Askanews Video

Iran, Netanyahu: per ora fuoco sospeso ma pronti a rispondere

"Se dovessero commettere l’errore di attaccarci di nuovo"

di Askanews -

Roma, 8 giu. (askanews) – “L’Iran e Hezbollah hanno cercato di imporci una nuova equazione, e questo è intollerabile e inaccettabile per me. Pensavano di poter sparare dal territorio libanese e dall’Iran contro Israele, e che noi non avremmo reagito. Questo non è successo e non succederà, non finché sarò io al comando”. Lo ha affermato il premier israeliano Benjaminm Netanyahu in un videomessaggio.

“Al momento, il fuoco è sospeso” ma “se il regime terroristico commette un errore e ci attacca di nuovo, risponderemo con forza”, ha sottolineato Netanyahu.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news