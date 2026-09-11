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Agricoltura, Meloni “No agli accordi di libero scambio con nazioni che non rispettano i tuoi stessi standard”

di Italpress - 11 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Il tema degli accordi di libero scambio risponde a questa necessità”, ovvero avere “regole base di banale buon senso: non si possono fare accordi di libero scambio con nazioni che non rispettano i tuoi stessi standard, o abbassi il tuo standard e non è ciò che noi vogliamo fare in Italia, oppure devi difendere quello standard perché noi competiamo sulla qualità e abbiamo il dovere di difenderla”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla seconda edizione del Festival Internazionale del Riso a Vercelli.

“In Europa continuiamo a combattere la battaglia per avere risorse adeguate al settore dell’agricoltura – ha proseguito Meloni – Rispetto al prossimo bilancio europeo era stata fatta una proposta che tagliava i fondi alla Pac; abbiamo ripristinato con una battaglia italiana quei fondi, non perché pensiamo che l’Europa non debba investire in competitività, ma perché pensiamo che non sarebbe intelligente considerare l’agricoltura alternativa alla competitività, proprio perché l’Ue e l’Italia competono soprattutto in agricoltura. Non sarebbe intelligente considerare la competitività della nostra agricoltura alternativa all’autonomia strategica perché in un tempo nel quale siamo esposti su tutti, su quello che mangiamo non siamo ancora esposti e non vogliamo diventarlo”.

“Dobbiamo continuare a combattere la battaglia più difficile che è quella contro i miliardi di euro di prodotti che vengono venduti nel mondo e spacciati come se fossero italiani, perché l’Italian sounding non è concorrenza è un furto ai danni dei nostri produttori che non possiamo continuare a consentire”, ha concluso.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).