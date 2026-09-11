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Fiasconaro porta la Sicilia a Parigi, un panettone da 10 kg celebra l’amicizia gastronomica tra Italia e Francia

di Italpress - 11 Settembre 2026

PALERMO (ITALPRESS) – Un panettone da 10 kg, decorato dal vivo con il logo della manifestazione, per raccontare a Parigi l’eccellenza della pasticceria siciliana. È stato uno dei momenti che ha visto protagonista Fiasconaro al Villaggio Internazionale della Gastronomia, in programma dal 10 al 13 settembre a Place de la Concorde.

In occasione del decimo anniversario della manifestazione, che riunisce oltre 80 Paesi, chef, ambasciate, produttori e artigiani da tutto il mondo, Fiasconaro ha rappresentato l’eccellenza dolciaria italiana all’interno delle iniziative dedicate all’amicizia gastronomica tra Italia e Francia, nell’anno del 70° anniversario del gemellaggio tra Roma e Parigi.

A rappresentare l’azienda all’appuntamento parigino sono stati Nicola, Martino e Agata Fiasconaro, che hanno portato a Parigi i sapori e la tradizione della pasticceria siciliana.

Tra i momenti della giornata, la realizzazione e decorazione dal vivo di un panettone da 10 kg, personalizzato con il logo celebrativo del 70° anniversario del gemellaggio tra Roma e Parigi, insieme a momenti di degustazione dei grandi lievitati Fiasconaro e a un live show dedicato ai cannoli siciliani.

Una presenza che si inserisce nella filosofia del Villaggio Internazionale della Gastronomia, che considera il cibo non soltanto espressione delle identità e delle tradizioni dei diversi Paesi, ma anche strumento di dialogo tra culture, diplomazia e amicizia tra i popoli.

La manifestazione proseguirà fino al 13 settembre a Place de la Concorde, con la partecipazione di oltre 80 Paesi e un calendario di incontri, degustazioni e appuntamenti dedicati ai patrimoni gastronomici internazionali.

– Foto ufficio stampa Fiasconaro –

(ITALPRESS).