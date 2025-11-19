Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Attualità

Agrifish, l’Italia alza la voce: netto “no” alla nuova PAC e difesa della sovranità alimentare

di Marco Montini -

Ancora un secco “no” da parte dell’Italia alla proposta della Commissione europea sulla politica agricola comune post 2027. La posizione forte e contraria del governo Meloni è arrivata stavolta per bocca del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in occasione dell’ultimo Consiglio Agricoltura e Pesca, in quel di Bruxelles.

Il taglio dei fondi?

Un Agrifish Ue ricco di spunti di riflessione, a partire dal bilancio pluriennale, stilato da Ursula Von del Leyen: “La proposta di tagliare i fondi per l’agricoltura e di unire la PAC al fondo per la coesione non risponde alle richieste che gli Stati membri hanno fatto, e non semplifica nulla per gli agricoltori, che da anni chiedono regole più chiare”, ha sottolineato Lollobrigida al Consiglio dei ministri europei dell’Agricoltura e della Pesca. Che ha poi aggiunto: “Il documento che ho presentato ha trovato il sostegno della grande maggioranza dei miei colleghi. Gli agricoltori hanno bisogno di certezze. Serve cambiare strada”.

E sulla pesca europea?

Stesso concetto sulla questione pesca europea: “Dobbiamo prendere atto che alcune cose non hanno funzionato se il decremento delle nostre marinerie è stato costante negli ultimi anni, se il ricambio generazionale non è avvenuto, se gli stock ittici non hanno avuto una crescita così impattante. Dobbiamo porre fine alla disparità di condizione che consente al prodotto ittico extraeuropeo di dominare i mercati a causa del mancato rispetto delle regole che incidono sul prezzo ed evidentemente su una concorrenza sleale rispetto alle nostre produzioni”, ha continuato il ministro Lollobrigida, consapevole della complessa e delicata congiuntura che sta attraverso il comparto.

Bisogna ripartire

Da dove ripartire, dunque? Dalla revisione della politica comune della pesca alla semplificazione del Fondo europeo per gli affari marittimi e l’acquacoltura fino a sostegni mirati e adeguati (all’interno del quadro finanziario pluriennale) per garantirne competitività, resilienza e sostenibilità, molti addetti ai lavori auspicano politiche Ue maggiormente concrete e coraggiose. Insomma, pesca e agricoltura rappresentano un cardine economico-produttivo dell’economia italiana ed europea, da rilanciare e proteggere.

Le dichiarazioni

E lo sa bene anche lo stesso ministro Masaf, che a margine del Consiglio Agrifish ha spiegato: “Credo che sia legittimo agire di fronte a un taglio delle risorse per gli agricoltori e a nostro avviso a una sostanziale modifica degli impegni assunti nei trattati. Rileggiamo i Trattati di Roma, troviamo nell’articolo 38 in particolare, le linee guida sulle quali i padri fondatori scelsero di verticalizzare un elemento geografico europeo facendolo diventare un elemento politico”.

La nuova PAC

Allora – ha affermato Lollobrigidala Comunità Economica Europea si fondava sostanzialmente su un mercato che si unificava, ma soprattutto sull’agricoltura che doveva garantire due cose: la prima, la sicurezza alimentare e quindi anche la sovranità alimentare europea; ma il secondo elemento ancora più importante dal mio punto di vista, perché riguarda la politica ambientale, che l’agricoltore veniva individuato come il custode del territorio: la PAC che nel ’62 viene codificata a Stresa, nella sostanza, delinea quello che era un percorso per garantire la resilienza di un modello agricolo che tutelasse il territorio”. E ancora: “Rinazionalizzare le politiche agricole europee è un passo indietro rispetto a quel tipo di prospettiva, con gravissimi danni che ci portiamo nel presente in un quadro mondiale che è di fronte agli occhi di tutti, di stabilità delle catene di approvvigionamento e anche un rischio ulteriore di deperimento della tutela dell’ambiente, anche a fronte di quelli che sono gli effetti del cambio climatico e che mette in condizione gli agricoltori di avere un ruolo ancora più importante in questa fase della storia”, ha concluso Lollobrigida.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Le ultime news