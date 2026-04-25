Salute

Sanità pubblica e responsabilità medica tra diritto alla salute, fiducia e difesa

di Francesco Tiani - 25 Aprile 2026

Quando l’errore clinico irrompe nella cronaca, il tema della responsabilità medica torna al centro del dibattito e chiede risposte immediate. In questo scenario il diritto deve custodire un equilibrio delicato tra tutela del paziente e tenuta del sistema sanitario. Negli ultimi anni, anche grazie alla legge Gelli-Bianco, il legislatore ha provato a razionalizzare la materia distinguendo i piani della responsabilità penale e civile e valorizzando linee guida e buone pratiche, anche per contenere la medicina difensiva, il cui nodo però resta aperto.

Medicina difensiva: quando il sistema che cura impoverisce la cura

Sotto la pressione costante del rischio giudiziario, il medico tende spesso a proteggersi più che a curare, prescrive esami non sempre necessari e si rifugia in protocolli che riducono l’esposizione, ma non migliorano automaticamente la qualità dell’assistenza. Ne deriva un esito paradossale. Un sistema che nasce per curare e difendere il paziente può finire talvolta per impoverire l’atto medico. Il punto è allora dare alla responsabilità una forma che non tradisca la natura stessa della medicina. La cura non è una prestazione integralmente standardizzabile, ma un processo decisionale nel quale competenza tecnica e prudenza clinica si intrecciano dentro margini inevitabili di incertezza. Per questa ragione, spingere la responsabilità verso una logica di colpa quasi automatica significa esporre strutturalmente il medico e alterare il senso della professione.

L’articolo 32 e il capitale immateriale della sanità pubblica

La questione, però, è ancora più ampia perché investe la qualità democratica del servizio sanitario. Il diritto alla salute, sancito dall’articolo 32 della Costituzione, non coincide soltanto con l’accesso alle cure, ma comprende anche la qualità della relazione terapeutica. Se il medico opera sotto la minaccia permanente del contenzioso, quella relazione si irrigidisce, si burocratizza e perde fiducia, che è il vero capitale immateriale della sanità pubblica. Naturalmente non si può ignorare la posizione del paziente, oggi più consapevole e giustamente più esigente. La trasparenza, il consenso informato, il diritto a conoscere e a scegliere sono conquiste irreversibili della nostra civiltà giuridica. Ma anche qui il diritto deve evitare derive, perché quando ogni esito negativo viene percepito come errore, si alimenta una cultura del sospetto che non protegge nessuno e indebolisce tutti. La giustizia non può diventare il luogo ordinario di regolazione del rapporto tra medico e paziente.

Un modello maturo: norme, formazione e strumenti alternativi al contenzioso

La sfida vera è costruire un modello di responsabilità equilibrato e maturo. Ciò significa investire non solo nelle norme, ma nell’organizzazione, nella gestione del rischio clinico, nella formazione continua e in strutture capaci di sostenere i professionisti nelle decisioni più difficili. Significa anche rafforzare strumenti alternativi al contenzioso, in grado di offrire risposte rapide e giuste senza trasformare ogni conflitto in un processo. In ultima analisi, la responsabilità medica è uno specchio della società, perché misura quanto siamo disposti ad accettare il limite, quanto confidiamo nelle istituzioni e quanto sappiamo distinguere tra errore e colpa. Se il diritto manterrà questa consapevolezza, potrà contribuire a rafforzare la sanità pubblica come infrastruttura della libertà. Altrimenti il rischio è un sistema che, nel tentativo di non sbagliare mai, finisce per non curare più.

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