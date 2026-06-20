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Al Teatro Massimo di Palermo la medaglia celebrativa in memoria di Maria Callas

di Italpress - 20 Giugno 2026

PALERMO (ITALPRESS) – La Fondazione Teatro Massimo ha ricevuto la medaglia celebrativa #veronacallas100 – Voci che lasciano l’impronta nella storia, il riconoscimento attribuito dal Festival Internazionale Maria Callas di Verona ai 24 teatri italiani che hanno avuto il privilegio di ospitare il soprano nel corso della sua leggendaria carriera. La consegna ufficiale è avvenuta nei giorni scorsi a Roma, nella Sala Presidenziale del Teatro dell’Opera, alla presenza delle massime autorità culturali e dell’Ambasciatrice di Grecia in Italia, S.E. Eleni Sourani che nel suo intervento ha evidenziato il valore simbolico di un’iniziativa capace di riunire sotto il nome della grande artista alcune delle più autorevoli realtà culturali italiane. A ritirare il premio per il Teatro Massimo è stata Marida Cassarà, Direttore dell’Ufficio Marketing della Fondazione.+

L’iniziativa, ideata dal Presidente e ideatore del Festival Nicola Guerini, con la cura del referente per la ricerca scientifica e i progetti culturali Simone Di Crescenzo, è nata in occasione del centenario della nascita di Maria Callas e vuole fare rete tra i luoghi che hanno custodito e valorizzato la memoria artistica del soprano. “È un riconoscimento che ci riempie di orgoglio – ha dichiarato il Sovrintendente del Teatro Massimo, Marco Betta – non soltanto per il legame storico che unisce il nostro Teatro alla grande Maria Callas, ma anche per il significato profondo che questa iniziativa porta con sé: la consapevolezza che il patrimonio culturale si custodisce e si tramanda proprio attraverso la memoria condivisa delle comunità che lo vivono”.

La consegna delle medaglie accentua il ruolo fondamentale dei teatri italiani nella tutela di questa eredità. Come ha sottolineato il Presidente del Festival, Nicola Guerini: “Coinvolgere i luoghi che hanno segnato il suo straordinario percorso significa promuovere un’importante azione di diplomazia culturale, capace di mettere in rete territori, istituzioni e comunità nel nome di un’artista ancora oggi così rivoluzionaria e moderna”. “Maria Callas ha lasciato nei teatri italiani un patrimonio immateriale fatto di gesti interpretativi, di scelte espressive e di un modo di abitare la scena che ha ridefinito il rapporto tra voce e dramma – ha aggiunto Simone Di Crescenzo, responsabile per la ricerca scientifica e i progetti culturali del Festival – Il suo esempio ci ricorda che la qualità non si improvvisa: si costruisce passo dopo passo attraverso lo studio, il rigore e l’umiltà davanti alla musica. È questo il lascito più vivo che siamo chiamati a custodire e trasmettere alle nuove generazioni”. Ideata dal designer Christian Faes la medaglia è prodotta in bronzo argentato con l’antica tecnica della cera persa e impreziosita da uno smalto rosso. Le sue linee richiamano gli anelli ellittici dell’Arena di Verona, luogo del debutto della Callas nel 1947, e un palcoscenico a forma di petalo. Le cento medaglie complessive evocano l’immagine di un fiore nel quale ogni petalo contribuisce alla bellezza dell’insieme, perfetta metafora di una comunità che riconosce e valorizza il proprio patrimonio culturale.

– foto ufficio stampa Teatro Massimo di Palermo –

(ITALPRESS).