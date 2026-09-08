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Al via la nuova edizione di X Factor, si parte il 10 settembre con le selezioni. Irama nuovo giudice, la finale torna a Milano

di Italpress - 8 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – La macchina di X Factor 2026 è pronta a ripartire. Da giovedì 10 settembre, su Sky e in streaming su NOW, prende il via il lungo percorso di selezione che porterà alla scelta dei 12 protagonisti della nuova stagione dello show Sky Original prodotto da Fremantle. A guidare il programma, si legge in una nota, sarà ancora una volta Giorgia, confermata alla conduzione per il terzo anno, che avrà un ruolo centrale nel backstage, dove accompagnerà i concorrenti prima e dopo le loro esibizioni, tra emozioni, attese e verdetti. Novità assoluta al tavolo dei giudici: accanto ai confermati Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi arriva Irama, al suo debutto in giuria. Il percorso verso i Live Show sarà articolato in tre fasi. Si parte con le Auditions, suddivise in tre puntate: gli aspiranti concorrenti dovranno conquistare almeno tre sì dai giudici per andare avanti. Nei due Bootcamp, invece, servirà l’unanimità: per accedere alla fase successiva occorreranno quattro sì. In caso di disaccordo, i giudici potranno confrontarsi per arrivare a una decisione comune. Ognuno avrà inoltre a disposizione l’X Pass, che permetterà di portare direttamente un concorrente nella propria squadra, indipendentemente dall’esito del giudizio.

L’ultimo ostacolo saranno le Last Call, la fase decisiva che determinerà i 12 artisti ufficialmente in gara. Ogni giudice ascolterà nuovamente i concorrenti selezionati, che dovranno contendersi tre posti. Una volta occupate le sedie, entrerà in gioco il meccanismo degli switch: un nuovo talento potrà prendere il posto di uno dei concorrenti già promossi, mantenendo tutti in bilico fino all’ultimo. Le selezioni si svolgeranno all’Allianz Cloud di Milano e vedranno protagonisti aspiranti cantanti dai 16 ai 70 anni, con candidature arrivate anche dall’estero, tra cui Spagna, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. Rock, pop, urban e proposte più sperimentali comporranno un mosaico di generi, storie e personalità diverse. I 12 finalisti debutteranno nei Live Show da giovedì 22 ottobre, sul palco del Teatro Repower di Milano. Tra gli appuntamenti più attesi ci sarà la presentazione dei brani inediti, realizzata anche quest’anno con la collaborazione di Warner Music Italy, partner del programma nel percorso discografico dei concorrenti. La stagione arriverà al suo culmine con la finale di giovedì 3 dicembre, che dopo due edizioni a Napoli tornerà a Milano, all’Unipol Forum di Assago. Le Auditions saranno trasmesse dal 10 settembre ogni giovedì su Sky e NOW, con disponibilità on demand e su Sky Go. Il programma sarà poi trasmesso anche in chiaro su TV8 dal 15 settembre e su Cielo dal 16 settembre.

– foto ufficio stampa Sky –

(ITALPRESS).