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Alfa Romeo, in arrivo un nuovo concept al Salone dell’Automobile di Parigi

di Italpress - 18 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Al Salone dell’Automobile di Parigi 2026, Alfa Romeo svelerà un concept che racchiude la visione del proprio futuro e tutta la forza creativa del brand sportivo premium di Stellantis. E’ ciò che ogni Alfista aspettava da tempo, capace di esprimere quel particolare modo d’intendere l’automobile, insito nel DNA del Biscione, che travalica il concetto di “utile mezzo di trasporto” per approdare a quello delle emozioni più pure.A definire un’Alfa Romeo, infatti, non sono soltanto un design distintivo e la tecnologia più avanzata, ma quel legame viscerale che nasce con chi è al volante, un rapporto simbiotico che il concept rende ancora più intenso. Le sue radici affondano in una cultura automobilistica unica al mondo, dove artigianalità, design e prestazioni si fondono con passione, fino a trasformare la cura del dettaglio in bellezza e la bellezza in emozione.Dedicata a chi ama ancora guidare e vivere esperienze autentiche al volante, la nuova creazione Alfa Romeo prende ispirazione dall’Italia con la sua maestria sartoriale e il suo gusto estetico; dalla Sportività, come tensione verso il dinamismo e il piacere di guida; e dal colore Rosso, simbolo di performance e passione, che da sempre appartiene alla storia del marchio. Da questi tre ingredienti nasce un capolavoro spiccatamente italiano e al 100% Alfa Romeo, che guarda al futuro con ambizione e audacia. Dal 12 al 18 ottobre, il nuovo concept sarà sotto i riflettori del padiglione n. 4, all’interno del centro espositivo Paris Expo Porte de Versailles. La conferenza stampa Alfa Romeo si terrà il 12 ottobre alle ore 10.55.

– Foto ufficio stampa Stellantis –(ITALPRESS).