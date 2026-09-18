Torino

Vannacci contestato a Torino: dai manifestanti lancio di uova contro la polizia

di Redazione - 18 Settembre 2026

Traffico in tilt questa mattina all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele e corso Vinzaglio per la presenza di numerosi manifestanti che protestano per la presenza del generale Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale partecipa a un convegno promosso da alcune sigle sindacali di polizia all’hotel Nh Centro. Tra i contestatori Avs, Cgil e ANPI. Anche gli antagonisti avevano annunciato la loro protesta. Commenta il vicario regionale e coordinatore provinciale di Torino di Futuro Nazionale, Enrico Forzese: “Ancora una volta, i professionisti della violenza, blanditi anche da molti esponenti politici, hanno rovinato la mattinata a tutti i torinesi: sia a chi voleva partecipare al convegno, sia a chi voleva semplicemente andare a lavorare. È paradossale che quattro buffoni possano paralizzare la Città, non è previsto da nessuna parte il diritto perenne a contromanifestare per tentare di impedire il legittimo esercizio democratico delle idee.”

Ci sono stati momenti di tensione con lanci di uova da parte di alcuni manifestanti contro la polizia.

In sala si è presentato a sorpresa Vittorio Feltri. Il direttore editoriale del Giornale, in contrapposizione con la linea del quotidiano e di FdI di cui è consigliere regionale in Lombardia, ha manifestato apertamente il suo sostegno a Vannacci.

Foto Francesco Valente

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