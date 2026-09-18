Napoli

Napoli si ferma per San Gennaro: il rito in diretta tv

Grande attesa per le celebrazioni in Cattedrale sperando che il miracolo del sangue si rinnovi. Dove seguire la Messa in tv

di Paolo Diacono - 18 Settembre 2026

È tutto pronto a Napoli per celebrare il grande giorno dedicato a San Gennaro, santo Patrono (e tanto altro ancora) della città. La festa, grande, per tutta una grande comunità. Dal Golfo di Partenope fino all’altro capo del pianeta. Tanti sono i napoletani anche in giro per il mondo che, per nulla al mondo, vorranno perdersi l’appuntamento con il Santo il cui volto (e il cui sangue) è diventato simbolo stesso, tra i più amati e riconoscibili, di Napoli.

L’abbraccio tra Napoli e San Gennaro

Il rito terrà tutta la città in attesa del miracolo. Napoli, come ogni anno, attenderà di commuoversi, ancora una volta, con l’ampolla e con lo scioglimento del Sangue di San Gennaro. Un rito che, come ogni anno, si terrà in Cattedrale. La messa sarà presieduta dal cardinale Domenico Battaglia. Alle 10 domattina le ampolle saranno prelevate dalla teca che le custodisce e che si trova dentro la Cappella del Tesoro. Per invocare il miracolo, già dalla mattina, verranno recitate le litanie e il martirologio del Santo.

Dove seguire le celebrazioni in tv

Il racconto di una Napoli sospesa in attesa del miracolo di San Gennaro che si rinnova anche quest’anno. La diretta televisiva sarà trasmessa da Canale 21, il collegamento inizierà già alle ore 8.40. La telecronacaè affidata a Peppe Iannicelli, gli interventi di Antonio Salamandra, i contributi di Alessio Barco e della Redazione del VG21. Coordinamento di Marianna Emilio, regia Stefano Traditi.