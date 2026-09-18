Esteri

Australia, squalo uccide nuotatore a Sorrento Beach

Paura e caos a Sorrento Beach dopo l’attacco mortale di un grande squalo bianco

di Gianluca Pascutti - 18 Settembre 2026

Un nuotatore è morto dopo un attacco di squalo al largo di Sorrento Beach, nella zona nord di Perth, in Australia Occidentale. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di venerdì, trasformando una giornata di mare in una scena di emergenza con elicotteri, motovedette e soccorritori impegnati in mare e sulla spiaggia.

La dinamica dell’attacco in acqua

L’uomo stava nuotando a circa cinquanta metri dalla riva, davanti al Sorrento Surf Club. Secondo i testimoni, in acqua c’erano due nuotatori. Uno è riuscito a tornare a riva, l’altro è stato colpito dallo squalo e trascinato sotto la superficie. Chi era sulla spiaggia racconta di aver visto una chiazza di sangue in mare e il nuotatore scomparire in pochi istanti. I bagnini sono entrati in acqua con tavole e mezzi di salvataggio, ma non sono riusciti a recuperare il corpo. La polizia ha confermato che l’uomo è morto a causa dell’attacco.

Ricerche in mare e corpo ancora disperso

Subito dopo l’episodio, le autorità hanno avviato una vasta operazione di ricerca. Una barca della polizia, un elicottero di sorveglianza, il velivolo di Surf Life Saving e una unità della pesca hanno perlustrato la zona costiera e poi si sono spinti più al largo. Il corpo del nuotatore non è stato ancora ritrovato, ma le autorità considerano la morte certa sulla base delle evidenze raccolte e delle testimonianze. In mare è stato segnalato un grande squalo, stimato tra i quattro e i cinque metri, più volte avvistato al largo di Hillarys Boat Harbour.

Spiagge chiuse e comunità sotto shock

L’attacco di squalo ha portato alla chiusura di quasi 12 chilometri di spiagge, da Marmion a Iluka, almeno fino a mezzogiorno di sabato. Sono stati chiusi anche altri lidi della costa di Joondalup, con invito ai residenti a restare fuori dall’acqua. La comunità locale è sotto shock. Molti abitanti raccontano di nuotare ogni giorno a Sorrento Beach e di non aspettarsi un episodio così violento in pieno giorno. Il caso si inserisce in una stagione segnata da più attacchi di squalo in Australia, con diversi episodi gravi registrati lungo la costa occidentale.

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