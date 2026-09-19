Torino

Torino, più controlli su bus e tram: “Safe Tram” e “Safe Bus” anche durante il giorno

di Redazione - 19 Settembre 2026

GTT amplia il presidio sulla rete del trasporto pubblico torinese sui tram: il progetto “Safe Tram, Safe Bus”, finora concentrato soprattutto nelle ore serali, sarà progressivamente esteso anche alle fasce diurne, con un potenziamento previsto a partire da ottobre.

L’iniziativa, partita dalla linea 4 e successivamente allargata alle linee 2 e 11, prevede la presenza congiunta a bordo di Assistenti alla Clientela e operatori specializzati nella sicurezza. Fino ad oggi le squadre hanno operato dal lunedì al venerdì tra le 17.45 e le 23.45; nei prossimi giorni il servizio inizierà a coprire un arco più ampio della giornata, interessando sia i mezzi sia le fermate.

Secondo i dati forniti dall’azienda, da gennaio ad agosto sono stati controllati oltre 76 mila passeggeri su circa 3.600 mezzi, nell’ambito delle attività svolte con il supporto degli addetti alla sicurezza.

Il nuovo presidio si aggiunge ai controlli ordinari effettuati durante tutta la settimana e alle operazioni realizzate insieme a Polizia Locale e Forze dell’Ordine. Tra queste rientra “Linea sicura”, che punta a prevenire e contrastare situazioni problematiche sui mezzi e nei principali punti di interscambio.

Una recente operazione della Polizia di Stato nel quartiere San Donato, alla quale ha partecipato anche personale GTT, ha portato al controllo di 120 passeggeri alla stazione Bernini della metropolitana, con tre sanzioni, e di 119 persone alla fermata Treviso di via Livorno, dove sono state elevate 37 sanzioni. Nel corso dell’attività una persona è stata inoltre arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio a bordo di un mezzo.

Con l’estensione di “Safe Tram” e “Safe Bus”, GTT punta dunque ad aumentare la presenza visibile del personale sulla rete, affiancando ai tradizionali controlli dei titoli di viaggio un’attività più ampia di prevenzione e presidio a tutela di passeggeri e lavoratori.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE