Cronaca

Allerta meteo, neve in quota e piogge intense, il Friuli Venezia Giulia sotto pressione

Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia. il Nord-Est colpito dal maltempo.

di Gianluca Pascutti - 19 Febbraio 2026

Allerta meteo in Friuli Venezia Giulia, dove la giornata di oggi secondo gli esperti sarà una delle più complesse di questo inverno. Il sistema perturbato che ha raggiunto la regione sta portando un mix di fenomeni intensi. Nevicate abbondanti sulle aree montane, piogge persistenti in pianura e mareggiate lungo la costa, con particolare attenzione ai litorali di Grado e Lignano, già messi a dura prova dall’erosione.

Neve copiosa oltre i 400 metri: viabilità in difficoltà

Sulle zone montane e pedemontane le precipitazioni sono state annunciate come particolarmente consistenti. Il limite della neve è stato indicato intorno ai 400 metri, con accumuli significativi nelle vallate interne. Le strade di collegamento verso le località più elevate vengono monitorate costantemente, mentre mezzi spargisale e lame sono stati attivati già dalle prime ore del mattino. La viabilità risulta rallentata in più punti, e non si escludono ulteriori disagi nel corso della giornata, soprattutto se l’intensità delle precipitazioni dovesse aumentare nelle prossime ore.

Pianura sotto la pioggia

In pianura la situazione è dominata dalla pioggia. I corsi d’acqua principali vengono osservati con attenzione, poiché i terreni potrebbero favorire innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici. Le amministrazioni locali hanno invitato alla prudenza negli spostamenti, mentre alcune aree depresse sono state interessate da ristagni temporanei.

Coste esposte al vento

Sulla fascia costiera il vento di scirocco sta spingendo onde lunghe e irregolari verso la terraferma. Le mareggiate hanno già raggiunto tratti sensibili dei litorali di Grado e Lignano, dove l’erosione delle spiagge è stata accentuata nelle ultime settimane.

Una perturbazione intensa

L’allerta meteo rimane attiva per tutta la giornata, con un quadro che potrebbe evolvere rapidamente. Le autorità raccomandano di seguire gli aggiornamenti ufficiali e di limitare gli spostamenti non necessari nelle aree più esposte. La combinazione di neve, pioggia e mareggiate sta mettendo sotto pressione l’intero territorio regionale, confermando la complessità di un evento che richiede attenzione e prudenza da parte di cittadini e istituzioni.