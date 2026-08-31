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All’Università di Singapore un corso obbligatorio di IA per tutte le matricole

di Italpress - 31 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Imparare a utilizzare l’intelligenza artificiale in modo efficace e consapevole diventa parte della formazione di base universitaria. A partire dall’anno accademico 2026/27, tutti gli studenti del primo anno della National University of Singapore dovranno frequentare un corso obbligatorio dedicato all’intelligenza artificiale generativa.

Il modulo, denominato “Applied Generative AI: From Prompting to Evaluation”, è stato progettato per fornire competenze pratiche nell’utilizzo dei grandi modelli linguistici e dei sistemi di intelligenza artificiale multimodale, applicabili sia allo studio sia, successivamente, alla vita professionale.

Il corso combina tre ore di lezioni online, accompagnate da quiz, con un workshop di due ore in presenza. Entrambe le attività dovranno essere completate entro le prime due settimane del primo semestre. Gli studenti impareranno a comunicare in maniera efficace con i sistemi di AI, comprenderne il funzionamento, valutarne criticamente le risposte e integrarli in attività più complesse mantenendo centrale il ruolo dell’essere umano.

L’obiettivo dell’ateneo non è infatti sostituire il lavoro intellettuale degli studenti ma insegnare loro a utilizzare l’intelligenza artificiale come strumento.

Il nuovo insegnamento rappresenta il primo livello di un percorso più ampio: le competenze sull’intelligenza artificiale saranno progressivamente integrate anche nel curriculum comune e nei diversi corsi di laurea, con l’obiettivo di preparare gli studenti a utilizzare questi strumenti in maniera specifica nei rispettivi settori di studio e, successivamente, nel mondo del lavoro.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).