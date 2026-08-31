Esteri

Xi e Putin rinsaldano l’asse sino‑russo a Bishkek

Per Mosca e Pechino, la partnership è ormai un pilastro della stabilità regionale

di Ernesto Ferrante - 31 Agosto 2026

La stretta di mano tra Xi Jinping e Vladimir Putin a Bishkek è un segnale politico forte. Nel pieno del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), i leader di Cina e Russia ribadiscono la solidità di un rapporto che, nelle parole del presidente cinese, “si rafforzerà sempre più” e avrà “un futuro sempre più brillante”. A riportarlo è l’agenzia ufficiale cinese Xinhua, che sottolinea come l’incontro si sia concentrato su “questioni regionali e internazionali di interesse comune”, senza ulteriori dettagli ma con un chiaro messaggio di continuità strategica.

L’asse eurasiatico

La Sco, che riunisce Cina, India, Iran, Russia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan e Uzbekistan, oltre a vari Paesi osservatori, si conferma così piattaforma privilegiata per la diplomazia sino‑russa. Xi ha parlato di “lavoro fatto insieme” e di una cooperazione destinata a consolidarsi “sotto la guida strategica” dei due presidenti.

Pressioni globali e strategie

Dal canto suo, Putin ha rivendicato i progressi della cooperazione bilaterale “in tutti i settori, inclusa l’economia”. Secondo quanto riferisce Tass, il presidente russo ha elencato i progetti congiunti in energia, industria, spazio, trasporti e logistica, ricordando l’avvio, a metà agosto, del primo collegamento regolare di una portacontainer lungo la rotta del Nord, un’infrastruttura che Mosca considera strategica per aggirare rotte tradizionali e rafforzare la propria autonomia commerciale.

La diplomazia dei vertici. La fitta agenda di Putin

Il Cremlino punta a intensificare il dialogo. Vladimir Putin ha in programma nove incontri bilaterali nel corso della due giorni di lavori, segno della volontà di utilizzare il vertice come piattaforma di relazioni regionali e di proiezione internazionale. Per Pechino, la partnership con la Federazione russa resta un tassello fondamentale della propria strategia. Un rapporto che, pur segnato da equilibri complessi, si presenta oggi come uno dei pilastri della diplomazia asiatica e della costruzione di un fronte alternativo alle pressioni occidentali.

In un contesto globale attraversato da tensioni e riallineamenti, l’immagine di Xi e Putin a Bishkek è la rappresentazione di un asse politico che continua a muoversi con determinazione, cercando di trasformare la cooperazione bilaterale in un elemento strutturale della stabilità regionale e della competizione tra grandi potenze.

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