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Ancma “Mercato delle due ruote in crescita nonostante le incertezze geopolitiche”

di Italpress - 5 Maggio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Nonostante le difficoltà di lettura del dato statistico, causate dai rimbalzi tecnici legati alla fine dell’omologazione Euro 5 che hanno caratterizzato la prima metà del 2025, nel complesso il mercato delle due ruote a motore mostra un buon andamento, registrando una crescita del 15%.

“Le prospettive, tuttavia, restano strettamente legate all’evoluzione del contesto macroeconomico: la durata dell’attuale clima di incertezza, insieme alle ricadute del costo dell’energia e dei carburanti e, più in generale, dell’inflazione, potrebbe incidere sulla capacità di spesa dei consumatori. In questo scenario, appare fondamentale un deciso allentamento delle tensioni geopolitiche per salvaguardare i livelli di consumo. A fronte di queste criticità, prevale comunque un cauto ottimismo. Le due ruote si confermano infatti come la modalità di trasporto più economica e versatile, qualità che le rendono particolarmente competitive in contesti incerti come quello attuale”, ha dichiarato il Presidente di ANCMA, Mariano Roman.

In questo quadro si inserisce anche la campagna “Due ruote che valgono doppio”, lanciata da ANCMA lo scorso 23 aprile, che punta a valorizzare il ruolo strategico del settore nella mobilità contemporanea.

Nel quarto mese dell’anno si registra ancora una crescita a doppia cifra per il mercato delle due ruote a motore, che aumenta i volumi del 14,82% (ma aprile 2025 perdeva 5 punti percentuali) e 44.359 veicoli venduti. Prosegue la marcia degli scooter, che segnano una crescita del 23,25% e 25.971 unità; discreto, ma meno significativo, il risultato delle moto, che incassano un +3,65% e 17.055 mezzi targati; in ripresa anche i ciclomotori, che crescono di 20,42 punti percentuali e 1.333 unità. Il primo quadrimestre dell’anno chiude con 129.160 registrazioni e una crescita del 14,80%. Anche per effetto dei risultati di aprile, si amplia il divario tra gli scooter e le moto, con i primi che mettono sul mercato 72.357 veicoli e crescono del 17,60%, mentre le seconde si fermano a 52.705 unità e 10,41% punti percentuali di crescita (gli scooter rappresentano ormai il 58% del targato, solo due anni fa si fermavano al 52%); infine i ciclomotori, che recuperano un quarto del loro mercato (+26,33%) e mettono in strada 4.098 mezzi.

Rimangono in territorio positivo le due ruote elettriche, che beneficiano della coda degli incentivi Ecobonus, ma con un mercato a due velocità, che cresce per le moto (+150%) e flette nel caso di ciclomotori (-5,21%) e scooter (-3,57%).

Nel cumulato annuo il settore cede 6,56 punti percentuali e registra 2.293 unità. In affanno il mercato dei quadricicli, che ad aprile cala del 33,81% e 1.306 veicoli venduti. Analizzando i segmenti si evince tuttavia che, mentre le minicar a trazione elettrica, attualmente prive degli incentivi Ecobonus, lasciano sul terreno ben 51,73 punti percentuali per un totale di 878 veicoli immessi sul mercato, i termici incassano un incremento del 177,92% e 428 unità.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).