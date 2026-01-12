Cultura & Spettacolo

Cinquant’anni senza Agatha Christie: l’eredità eterna della regina del giallo

di Lino Sasso - 12 Gennaio 2026

Ricorre oggi il 50° anniversario della scomparsa di Agatha Christie. La scrittrice che più di ogni altra ha definito il genere giallo e che, mezzo secolo dopo la morte, continua a essere letta, studiata e adattata in tutto il mondo. L’anniversario della morte di Agatha Christie non è solo una ricorrenza simbolica, ma l’occasione per misurare l’impatto duraturo di un’autrice che ha trasformato il mistero in un fenomeno globale. Nata in Inghilterra nel 1890, Agatha Christie ha pubblicato oltre 80 tra romanzi e raccolte di racconti, tradotti in più di 100 lingue. I suoi libri hanno superato i due miliardi di copie vendute, un risultato che la colloca tra gli autori più letti di sempre, al pari dei grandi classici della letteratura mondiale.

La nascita di un mito letterario

La vita personale di Christie ha spesso alimentato la sua immaginazione narrativa. Nel 1914 sposò Archibald Christie, aviatore dell’esercito britannico, dal quale ebbe una figlia. Durante la Prima guerra mondiale, mentre il marito era al fronte, lavorò in un ospedale a Torquay. Fu proprio lì che entrò in contatto con rifugiati belgi, esperienza che le ispirò la creazione di uno dei personaggi più iconici della letteratura: Hercule Poirot. Il detective belga, con le sue celebri “piccole cellule grigie”, il carattere meticoloso, i baffi impeccabili e l’abitudine di parlare di sé in terza persona. Debuttò nel 1920 con Il misterioso caso di Styles. Da quel momento divenne il fulcro di decine di indagini e uno dei simboli assoluti del giallo classico. Accanto a Poirot, Christie creò un’altra figura indimenticabile: Miss Marple, anziana e apparentemente innocua, ma dotata di un intuito formidabile. Due personaggi diversissimi, accomunati da un’abilità straordinaria nel cogliere i dettagli che sfuggono agli altri.

Capolavori senza tempo

Nel celebrare l’anniversario della morte di Agatha Christie, tornano alla mente alcuni romanzi che hanno rivoluzionato il genere. L’assassinio di Roger Ackroyd (1926) è ancora oggi considerato uno dei più audaci esperimenti narrativi del poliziesco. Dieci piccoli indiani (1939) resta uno dei libri più venduti e imitati di sempre, mentre Assassinio sull’Orient Express ha fissato nell’immaginario collettivo l’idea del delitto come enigma perfetto.

Un’eredità che non si spegne

A cinquant’anni dalla morte, l’opera di Agatha Christie continua a vivere. Sono previste riedizioni speciali, nuove trasposizioni televisive e cinematografiche, letture pubbliche, mostre e conferenze in tutto il mondo. Segno che il suo modo di raccontare il mistero, basato su logica, osservazione e colpi di scena impeccabili, resta insuperato. L’anniversario della morte di Agatha Christie non segna dunque una fine, ma conferma una verità evidente: la regina del giallo continua a dettare le regole del gioco, pagina dopo pagina.