AOH Napoli :la città da una prospettiva architettonica, visitando studi, case e cantieri di architetti

di Livia Vargas - 5 Dicembre 2025

AOH Napoli, Architettura Open House (che si conclude oggi), è il tour cittadino a Chiaia, Vomero e Centro che apre le porte di Case, Studi e Cantieri di Architetti al pubblico per un incontro diretto con i creativi dell’abitare. Il volto architettonico della città, ma anche visita turistica in interessanti habitat napoletani aperti a tutti: addetti ai lavori, design lovers e moderni esploratori di ogni età, attratti dal bello dell’abitare e dal paesaggio.

L’organizzazione

Organizzato da Brillart Associazione, con il patrocinio e contributo della Regione Campania – Direzione Generale Governo del Territorio (ai sensi della Legge Regionale 19/2019), e con i patrocini dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, e Oice Confindustria, offre la possibilità di esplorare e vivere la città da una prospettiva inedita. Habitare che caratterizza i luoghi in modo unico e riconoscibile, non replicabile in nessun altro luogo, ma anche ambiente costruito e paesaggi naturali che caratterizzano lo spazio abitativo e urbano, influenzando la qualità della vita e il benessere degli abitanti.

Quest’anno per il tour l’artista Lucia Ausilio, nota per la sua ricerca ispirata alla natura, ha realizzato “Planet” i braccialetti d’artista, in corda vegetale, metallo e seta, ovvero i materiali naturali che si legano all’architettura che i visitatori del tour possono indossare, come passe-partout per gli appuntamenti, distribuiti dall’organizzazione prima dell’evento, ma disponibili anche nei diversi luoghi dell’itinerario scaricabile su www.architetturaopenhose.it.

Un lasciapassare ideale per le visite, gli incontri, talk e momenti di convivialità, per scoprire materiali, idee e passioni che rendono unica l’architettura partenopea, nonché opportunità per gli studi di creare nuove connessioni nella piacevolezza di scoprire alcuni dei più significativi spazi e strutture della città. AOH è per tutti ma sa essere di nicchia, per conoscere meglio la professione dell’architetto che si racconta al pubblico, tra cultura, innovazione e storie di vita.

Visitare la città attraverso AOH Napoli

Un modo per visitare la città, con novità, come “Napoli Vista da Terra” un nuovo punto di osservazione dai terrazzi e l’altana di una casa privata al Rione Sanità o “Napoli vista da casa” in una casa privata, come trasportati in una architettura e arredo del passato.

Grandi nomi per l’iniziativa

Un percorso di visite esclusive dai professionisti degli studi cittadini, come Beniamino Di Fusco, Maria De Rosa, Alessandra Fasanaro, Giovanni Aurino, Alfredo Ciollaro, Manuela Tirrito, Luigi Di Vicino, Marisa Kitzman, Salvatore Febbraio, Jessica Pappalardo, Paolo Fucito, Ferruccio Izzo, Alberto Calderoni ovvero i protagonisti dell’habitare partenopeo, dove scoprire spazi privati tra architettura, design, panorami e location iconiche, in convivialità costruttiva.

Gli appuntamenti di gennaio

Quest’anno il tour è anche occasione per preannunciare le date della fiera tutto hotel dal 12 al 14 gennaio alla Mostra D’Oltremare di Napoli con la partecipazione degli organizzatori in alcuni appuntamenti del tour. Partner dell’evento sono Fondazione Tridama, Tuttohotel, Leonardo Immobiliare, Macos Design, Tenuta Cavalier Pepe. Mentre l’accoglienza in ogni location è arricchita dalla partecipazione di studenti dell’istituto alberghiero IPSEOA di Napoli grazie al progetto scuola lavoro. Ed ancora per gli architetti partecipanti al tour è possibile ottenere 1 CFP per ciascuna location visitata, registrando la propria partecipazione in loco.