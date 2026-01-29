Italpress Notizie Spettacoli

Arriva Cuori 3, a Torino nel ’74 tra innovazioni mediche e grandi cambiamenti sociali

di Italpress - 29 Gennaio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Tornano su Rai1 (domenica 1° febbraio in prima serata) le vicende dei medici di “Cuori” che lavorano nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale torinese delle Molinette. La serie, ambientata nella prima stagione alla fine degli anni ’60, agli albori delle tecniche relative ai trapianti di cuore, arriva con questa terza stagione a metà degli anni Settanta (precisamente al 1974), periodo segnato da forti cambiamenti sociali e da grandi innovazioni medico-scientifiche. Delia (Pilar Fogliati) e Alberto (Matteo Martari) sono finalmente marito e moglie, pronti a confrontarsi con un nuovo desiderio: un figlio.

Ma alle Molinette non esistono giorni tranquilli. Se, da una parte, Delia viene sconvolta dall’incontro con Gregorio Fois (Giulio Scarpati, new entry nella serie), un sensitivo dai poteri misteriosi; dall’altra, Alberto mostra un turbamento quando una giovane cantante di talento viene ricoverata d’urgenza dopo un tentato suicidio. Virginia Corvara (Bianca Panconi) non è più la ragazzina capricciosa di un tempo: ora è una donna che sta imparando a credere nelle proprie capacità. Ma forse deve imparare ancora a fare ordine nel proprio cuore: è vero che ha fatto la sua scelta tra l’affidabile Fausto Alfieri (Carmine Buschini) e il tormentato medico tedesco Helmut Becker (Nicolò Pasetti), ma non è detto che sia quella giusta.

Ferruccio (Marco Bonini) e Serenella (Neva Leoni) hanno coronato il loro sogno d’amore adottando la piccola Anna ma la vita familiare impegna tanto quanto quella lavorativa e la coppia dovrà trovare al più presto un’armonia, soprattutto perché per Serenella si presenta un’occasione professionale che la porterà ad affrontare tante responsabilità, pregiudizi e una rivale tutt’altro che accomodante. Il reparto si popola anche di nuovi personaggi: il primario Luciano La Rosa (Fausto Maria Sciarappa), che arriva e stravolge gli equilibri del reparto ma, dietro un’apparente rigidità burocratica, nasconde la ferita di un figlio, Bruno (Edoardo Carbonara), intrappolato nel polmone d’acciaio; la determinata Roberta (Giorgia Salari), pneumologa d’esperienza, che lotta per salvare Bruno e farsi rispettare in un ambiente dominato dagli uomini; l’infermiera Elena (Raffaella Antinucci), fragile e insicura, pronta a crescere sotto la guida di Serenella. Tra nuovi amori, vecchi fantasmi e la continua sfida della scienza al destino, l’ospedale accoglie vite e storie di un’Italia che va incontro al futuro.

Sì perché con i nuovi episodi “Cuori” racconta anche l’Italia che cambia con l’arrivo del femminismo, del divorzio e di nuove dinamiche familiari: “Delia ha due desideri: avere un figlio e sperimentare l’angioplastica. Per una donna è difficile oggi figuriamoci allora” osserva la Fogliati il cui personaggio dovrà anche affrontare l’arrivo di una donna misteriosa che gravita intorno ad Alberto. “Anche lui – aggiunge Martari – vive in una costante diatriba tra coscienza e cuore e dovrà affrontare diverse difficoltà. Per fortuna ha un cuore grande”. “Cuori” è coprodotta da Rai Fiction, Aurora TV Banijay e Rai Com con il Centro Produzione Rai di Torino e il supporto della Film Commission Torino Piemonte. La serie è diretta da Riccardo Donna.

– Foto ufficio stampa Rai –

(ITALPRESS).