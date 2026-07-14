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“Elodie Show 2027”, Napoli e Bari raddoppiano dopo il sold out

di Italpress - 14 Luglio 2026

MILANO (ITALPRESS) – “Elodie Show 2027″ raddoppia gli appuntamenti a Napoli e Bari perché le date precedentemente annunciate in queste città sono già piene! Si aggiungono quindi al calendario mercoledì 5 maggio al Teatro Palapartenope di Napoli e domenica 9 maggio 2027 al PalaFlorio di Bari. Elodie, dopo un anno di pausa lontano dalla musica, nel 2027 torna con “Elodie Show 2027”.

La tournée prodotta da Vivo Concerti la vede nuovamente protagonista sul palco dei principali palasport italiani. Il tour partirà sabato 24 aprile dal Palaprometeo di Ancona (data zero), farà tappa al Palazzo dello Sport di Roma giovedì 29 aprile, per poi proseguire con due date al Teatro Palapartenope di Napoli: martedì 4 maggio (piena!) e mercoledì 5 maggio. Sarà al Palaflorio di Bari: sabato 8 (piena!) e domenica 9 maggio e continuerà giovedì 13 maggio all’Unipol Forum di Milano. A Firenze, al Mandela Forum, arriverà martedì 18 maggio, per concludersi infine sabato 22 maggio, all’Unipol Arena di Bologna.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).