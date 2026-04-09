Attualità

Artemis II, astronauti pronti a rientro sulla Terra

Le condizioni meteorologiche sono favorevoli

di Mauro Trieste - 9 Aprile 2026

I quattro astronauti della missione lunare Artemis II della Nasa si stanno preparando per il loro ritorno sulla Terra. Ad annunciarlo è stata l’agenzia spaziale statunitense. Dopo un risveglio scandito dalle note della canzone “Under Pressure” dei Queen, l’equipaggio ha effettuato ulteriori test scientifici e ha iniziato a riporre le attrezzature. Il Primo Ministro del Canada, Mark Carney, si è congratulato con loro tramite collegamento video, affermando che i canadesi “non potrebbero essere più orgogliosi di loro”.

Cresce l’attesa per domani sera

L’equipaggio, composto dagli astronauti statunitensi Christina Koch, Victor Glover e Reid Wiseman, insieme al canadese Jeremy Hansen, dovrebbe ammarare nell’Oceano Pacifico domani sera. Le condizioni meteorologiche sono al momento favorevoli. Improbabile che possano stabilire un record di velocità.

Il direttore della Nasa Rick Henfling ha affermato che Artemis II dovrebbe raggiungere una velocità massima di 10.657 metri al secondo, inferiore agli 11.094 metri al secondo raggiunti da Apollo 10. Si tratta del primo a viaggiare vicino alla Luna da oltre 50 anni.

Il problema all’interno della capsula Orion

Non è mancato un antipatico intoppo: il malfunzionamento del Wc a bordo della capsula Orion. L’astronauta americana Christina Koch è intervenuta direttamente per riparare il sistema. Tuttavia, il problema, si è ripresentato quando hanno tentato di espellere le acque reflue senza successo. Koch ha descritto alle squadre a terra un odore simile a quello di un “termosifone bruciato”. Per evitare nuovi problemi agli astronauti è stato chiesto di utilizzare WC di emergenza portatili e riutilizzabili.