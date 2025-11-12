Attualità

Atp Finals Torino: Musetti batte De Minaur e resta in corsa per le semifinali. Domani c’è Alcaraz

di Flavia Romani - 12 Novembre 2025

Lorenzo Musetti compie un’impresa straordinaria alle ATP Finals di Torino, superando Alex De Minaur dopo quasi tre ore di battaglia. 7-5, 3-6, 7-5 il punteggio, in 2 ore e 47 minuti di puro tennis e resistenza.

Atp Finals, Musetti-De Minaur: la cronaca della partita

Musetti parte forte, solido al servizio e brillante negli scambi. Pur con solo il 58% di prime palle, il carrarino gestisce con maturità i momenti chiave, vincendo l’89% dei punti con la prima e strappando il servizio all’australiano nell’undicesimo game del primo set. Chiude 7-5 dopo aver annullato due pericolosi 0-30. Nel secondo parziale De Minaur alza il ritmo, approfitta di un calo fisico dell’azzurro e pareggia i conti 6-3.

Nel terzo set Musetti sembra al limite: perde subito il servizio e accusa la stanchezza, mentre De Minaur corre come una macchina. Sul 2-1, un malore sugli spalti ferma il gioco per nove minuti. Alla ripresa, l’azzurro trova nuove energie, annulla una palla del doppio break e rimane aggrappato al match. Sul 5-4 per De Minaur, quando l’australiano serve per chiudere, Musetti si inventa un pallonetto millimetrico e un diritto inside out che fanno esplodere il palazzetto: controbreak.

È la svolta. Lorenzo difende il servizio, poi chiude al secondo match point tra le lacrime e l’urlo del pubblico. Una vittoria di cuore e talento, che segna la definitiva maturità del “ragazzo dei marmi” e lo proietta verso la sfida decisiva contro Alcaraz per un posto tra i migliori quattro maestri del mondo.