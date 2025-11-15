Sport

Atp Finals: Sinner liquida De Minaur in 2 set e vola in finale

di Lino Sasso - 15 Novembre 2025

Continua senza intoppi la marcia di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino, dove oggi l’italiano ha vinto la sfida contro De Minaur assicurandosi il passaggio in finale. L’altoatesino si è aggiudicato il primo set con il parziale di 7-5 . Il secondo per 6-2. Il tennista italiano a cavallo tra i due set ha messo il turbo portando a casa un game dopo l’altro. De Minur ha vinto il primo game del secondo set dopo un parziale di 4 a 0. Non comunque la migliore prestazione di Sinner, complice anche l’ottima forma del canadese che è però vistosamente calato nel secondo set.

Dopo le vittorie contro Auger-Aliassime e Zverev, il campione di San Candido ieri ha superato con autorità anche lo statunitense Ben Shelton in un match senza storia, chiuso 6-3, 7-6 in meno di 100 minuti. Una partita ininfluente ai fini della classifica, ma utile per affinare gli automatismi in vista del momento clou del torneo: la semifinale di oggi delle Atp Finals tra Sinner e De Minaur. Una sfida che promette intensità e grande tennis.

Il match contro Shelton

La prestazione dell’azzurro contro Shelton è stata solida, matura e ricca di soluzioni. Sinner ha variato il servizio – dalle prime piazzate intorno ai 160 km/h ai “missili” oltre i 200 km/h – ha cercato più volte la rete e ha sperimentato palle corte, mostrando una fiducia totale nei propri mezzi. Shelton ha provato a rispondere con la consueta potenza da fondo. Ma spesso fuori misura e con qualche scelta tattica discutibile. Fin dai primi scambi Sinner ha imposto il ritmo: break immediato in tre minuti e primo set archiviato in 39 minuti, con una pressione costante da fondo campo. Nel secondo parziale la musica non è cambiata, anche se un breve momento di apprensione ha attraversato l’Inalpi Arena quando l’italiano si è toccato il ginocchio dopo un diritto sbagliato. Un attimo di tensione, poi la normale ripresa del gioco. Sinner è tornato dominante: servizio impeccabile e chiusura per 7-3.

Dopo il match contro De Minaur, Sinner va in finale alle Atp Finals

L’attenzione si è subito spostata tutta sul match delle Atp Finals tra Sinner e De Minaur che assicurato il passaggio di Sinner in finale. Iniziato alle 14:30 e finita dopo appena due ore. Il bilancio tra i due è impressionante: 13 vittorie a zero per l’italiano. Si sono già affrontati in scenari importanti come le finali di Toronto 2023 e Rotterdam 2024, oltre alla finale di Davis 2023, con esito sempre favorevole a Sinner. De Minaur, giocatore rapido e combattivo, non è mai riuscito a trovare vere contromisure al ritmo e alla profondità dell’italiano. E la semifinale di oggi ha confermato i precedenti.

Sinner è arrivato all’appuntamento in piena fiducia e con un tennis brillante: la corsa verso la finale è stata vinta, e il pubblico di Torino è pronto a spingere l’azzurro verso un altro traguardo storico.

Atp Finals Torino, domani Sinner-Alcaraz: dove vederlo

Il match tra il tennista altoatesino e lo spagnolo, previsto per le 18.00 di domani, sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2, mentre per gli abbonati Sky sarà fruibile sui canali Sport. Disponibile anche streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis TV.