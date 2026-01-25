Sport

Australian Open 2026: oggi Musetti contro Fritz. Orario e dove vederlo

di Giuseppe Ariola - 26 Gennaio 2026

Ultimi ritocchi, porte chiuse e massimo equilibrio. La giornata azzurra di Melbourne si è aperta ieri con Lorenzo Musetti al lavoro al coperto del National Tennis Centre, dove ha rifinito la preparazione in vista dell’ottavo di finale contro Taylor Fritz, in programma oggi alle 4 del mattino italiane sulla Rod Laver Arena. Quella di oggi tra Musetti e Fritz una sfida che promette scintille. Non solo per il palcoscenico, ma anche per i numeri che raccontano una rivalità ormai consolidata. Seduta “classica” per il carrarino, con sparring partner e indicazioni tecniche affidate a José Perlas, vista l’assenza del coach storico Simone Tartarini, rientrato in Italia per un lutto familiare. Mancava anche Stefano Barsacchi, preparatore atletico della Federazione, impegnato a Melbourne in supporto allo staff azzurro.

I precedenti e i pronostici

Un contesto particolare, ma non inusuale per Musetti, che ha lavorato con attenzione soprattutto sul dritto, fondamentale chiave contro un avversario potente e aggressivo come Fritz. Dopo una prima fase osservabile, sono scattate le porte chiuse, segnale di una preparazione mirata e senza distrazioni. Il campo, però, racconta solo una parte della storia. L’altra arriva dai precedenti e dalle quote. Sono sei, perfettamente in equilibrio: tre vittorie per parte. L’ultimo confronto ha sorriso allo statunitense alle ATP Finals di Torino. L’ultimo incrocio in uno Slam risale, invece, a Wimbledon 2024, quando Musetti si impose al quinto set, mostrando la versione più solida e resiliente del suo tennis. Un risultato che resta un riferimento tecnico e mentale in vista del match di Melbourne. Anche i bookmaker riflettono questa incertezza, pur premiando Fritz. Lo statunitense risulta infatti è favorito. La sfida è pero aperta. Saranno dettagli e gestione dei momenti chiave a fare la differenza.

Orario e dove vedere il match di oggi tra Musetti e Fritz

In un Australian Open che sta regalando grande spazio all’Italia, l’incontro di oggi tra Musetti e Fritz rappresenta un banco di prova cruciale. Per Musetti è l’occasione di confermare la crescita di maturità e continuità negli Slam. Per Fritz la possibilità di ribadire il proprio status nei grandi palcoscenici. In mezzo, una notte italiana che si preannuncia lunga e ad alta tensione. Il match sarà fruibile in diretta televisiva alle 4 del mattino sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.