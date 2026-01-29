Sport

Australian Open: Alcarez e Zverev si contendono l’accesso alla finale

di Lino Sasso - 30 Gennaio 2026

Il match di oggi tra Alcaraz e Zverev alle 4.30 orario italiano è il confronto che completa il quadro delle semifinali all’Australian Open. In campo scendono il numero 1 e il numero 3 del ranking ATP. Due protagonisti con ambizioni altissime e motivazioni profonde, chiamati a contendersi un posto nella finale di Melbourne. Il favorito è Carlos Alcaraz. Lo spagnolo insegue la sua prima finale agli Australian Open, ultimo tassello mancante per completare il Career Grand Slam. Un traguardo che, se centrato con una vittoria domenica, lo renderebbe a 22 anni il più giovane di sempre a riuscirci. L’attesa generale, infatti, è tutta per una possibile quarta finale Slam consecutiva tra Alcaraz e Jannik Sinner, dopo i successi dello spagnolo a Parigi e New York e quello dell’azzurro a Wimbledon, oltre alla finale del Masters di Torino vinta da Sinner. Prima, però, Carlos dovrà superare un ostacolo tutt’altro che semplice.

Una battaglia annunciata

Alexander Zverev arriva a questa semifinale in grande forma e con la determinazione di chi vuole tornare in finale a Melbourne dodici mesi dopo quella persa proprio contro Sinner. Il tedesco è ancora a caccia del primo titolo Major della carriera e l’Australian Open rappresenta, numeri alla mano, una delle sue migliori occasioni. Lo stesso Alcaraz ha riconosciuto la pericolosità dell’avversario. Dopo una recente sessione di allenamento con Zverev, lo spagnolo ha parlato apertamente di “tennis di altissimo livello e intensità elevata”. Parole che fotografano bene il momento del tedesco, apparso solido, aggressivo e continuo nel corso del torneo. “È stato impressionante il livello che ha giocato finora, quindi sarà una grande battaglia”, ha spiegato Alcaraz. Di certo, lo spagnolo proverà a comandare lo scambio con variazioni e accelerazioni improvvise, Zverev cercherà solidità, servizio e ritmo costante per allungare gli scambi.

Orario e dove vedere il match di oggi tra Alcaraz e Zverev

I due si ritrovano dopo i quarti di finale dello scorso anno, quando fu Zverev a imporsi, dimostrando di saper mettere in difficoltà il tennis creativo e offensivo dello spagnolo. Il contesto rende la semifinale ancora più significativa. Da un lato il talento chiamato a completare la propria collezione Slam, dall’altro il finalista uscente che sogna il primo grande trionfo. Per Alcaraz l’obiettivo è chiaro: avanzare, crescere di partita in partita e continuare la corsa verso il titolo, detenuto da Jannik Sinner che lo ha vinto nelle ultime due edizioni del torneo. Il match di oggi tra Alcazer e Zverev sarà fruibile in diretta televisiva alle 4.30 orario italiano sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.