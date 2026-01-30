Sport

Australian Open 2026: Sinner e Djokovic si giocano la semifinale in una sfida tra campioni

di Giuseppe Ariola - 30 Gennaio 2026

Il match di oggi tra Sinner e Djokovic – alle 9.30 orario italiano – è il centro di gravità dell’Australian Open. E non solo per il peso specifico della semifinale. L’incontro mette a confronto due campioni, due leader e due modi diversi di interpretare il tennis. Melbourne fa da sfondo a una sfida che vale un posto in finale, ma soprattutto una conferma di gerarchie in continua evoluzione. Per Jannik Sinner, questa semifinale rappresenta un passaggio chiave nella costruzione di una leadership ormai assodata. Il percorso dell’azzurro nel torneo è stato solido, lineare, privo di oscillazioni evidenti. Un segnale di maturità che rafforza la sensazione di trovarsi di fronte a un giocatore entrato stabilmente nella fase centrale della carriera. La gestione delle partite, più ancora del livello tecnico, è il dato che colpisce: tempi controllati, scelte lucide, capacità di adattarsi senza snaturarsi.

La sfida di oggi e i precedenti

Dall’altra parte della rete c’è Novak Djokovic, l’uomo che continua a ridefinire il concetto stesso di continuità ad altissimo livello. Ogni Slam sembra offrirgli una nuova occasione per misurarsi non solo con gli avversari, ma con il proprio passato. Djokovic arriva al match di oggi contro Sinner con l’abituale combinazione di esperienza, lettura tattica e gestione emotiva, elementi che nei match lunghi e ad alta tensione restano determinanti. Per Sinner si tratta della sesta semifinale consecutiva negli Slam, terza a Melbourne, dove la posta in palio è la difesa del titolo. Jannik ha già affrontato Novak Djokovic 10 volte e vinto gli ultimi 5 precedenti. Nella mitica Coppa Davis del 2023, in semifinale dell’Australian Open 2024, in finale a Shanghai e l’anno scorso al Roland Garros e a Wimbledon. Sinner cercherà di imporre ritmo e profondità, riducendo le variazioni e accorciando gli scambi quando possibile. Djokovic, come spesso accade, lavorerà sulla risposta e sulla capacità di togliere tempo all’avversario, provando a spostare il confronto su un piano più tattico che fisico.

Orario e dove vedere il match di oggi tra Sinner e Djokovic

La chiave sarà la tenuta nei momenti di equilibrio, quelli in cui la partita può girare su pochi punti. Per l’italiano, vincere significherebbe rafforzare una leadership già riconosciuta nei numeri. Per Djokovic, sarebbe l’ennesima dimostrazione che il passaggio di consegne, nel tennis, non avviene mai per inerzia. Il match di oggi tra Sinne e Djokovic sarà fruibile in diretta televisiva alle 9.30 orario italiano sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. La diretta sarà disponibile anche in chiaro su Nove.