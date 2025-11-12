Cronaca

Austria, orrore in Tirolo. Bambino di tre anni muore dopo mesi di torture

di Gianluca Pascutti - 12 Novembre 2025

L’Austria è sotto shock per un caso di violenza domestica che ha superato ogni immaginazione. Un bambino di tre anni è stato torturato e privato di ogni dignità per mesi, fino alla morte. Il dramma si è consumato nel distretto di Kufstein, nel cuore del Tirolo, dove la giovane coppia di genitori – entrambi ventisettenni – è ora sotto processo con l’accusa di omicidio aggravato, tortura e sequestro di persona.

Un inferno dietro la porta di casa

Secondo quanto emerso dalle indagini, il piccolo è stato legato nudo in una stanza buia, picchiato ripetutamente e privato di cibo e acqua per giorni. Al momento del decesso, il suo peso era di appena 7 chilogrammi, meno della metà rispetto al normale per la sua età. Le autorità hanno definito la morte come conseguenza diretta di fame e disidratazione prolungata, causate da un ambiente familiare estremamente violento e isolato.

L’Austria si interroga ora sul ruolo dei servizi sociali e sulla capacità delle istituzioni di intercettare segnali di disagio prima che si trasformino in tragedie. Messaggi, foto e video trovati durante le perquisizioni hanno documentato in modo inequivocabile le sevizie subite dal bambino.

Delirio e responsabilità penale

Durante il processo, è stato rivelato che i genitori credevano che il figlio fosse posseduto da un demone. Questa convinzione delirante, tuttavia, non ha impedito ai periti psichiatrici di stabilire la piena capacità di intendere e volere della coppia. Di conseguenza, entrambi sono considerati penalmente responsabili e rischiano una condanna severa.

L’Austria, ancora una volta, si trova a fare i conti con un caso che mette in discussione il sistema di protezione dei minori. Il processo, in corso presso il tribunale di Innsbruck, ha già visto i genitori ammettere le proprie responsabilità, ma resta aperto il dibattito su come prevenire simili orrori.