Attualità

Frontale per Pier Silvio Berlusconi: illeso

Incidente nella serata di ieri: provvidenziale l'airbag

di Daniel Walker - 11 Giugno 2026

Momenti di forte apprensione per Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MFE-MediaForEurope, rimasto coinvolto nella serata di ieri in un grave incidente stradale frontale mentre rientrava a casa dopo una giornata di lavoro negli uffici Mediaset di Cologno Monzese.

L’incidente

Secondo le ricostruzioni emerse nelle ultime ore, lo schianto è avvenuto intorno alle 21.30 lungo la strada provinciale tra Villasanta e Arcore, in provincia di Monza e Brianza.

Stando ai primi accertamenti, una vettura proveniente dalla corsia opposta avrebbe perso il controllo invadendo la carreggiata percorsa dall’auto di Berlusconi. L’impatto, descritto come praticamente frontale, ha provocato ingenti danni alla parte anteriore del veicolo e l’attivazione di tutti i sistemi di sicurezza, compresi gli airbag.

Nonostante la violenza dello scontro, Pier Silvio Berlusconi è uscito dall’abitacolo praticamente illeso. Le fonti concordano nel riferire che ha riportato soltanto lievi contusioni e alcune ferite superficiali, senza conseguenze serie per la sua salute. Decisivo il funzionamento dei dispositivi di sicurezza dell’auto, in particolare cintura e airbag, che hanno evitato conseguenze più gravi.

Pier Silvio Berlusconi illeso dopo il frontale

Anche l’altro conducente coinvolto nell’incidente avrebbe riportato ferite non gravi. I soccorritori intervenuti sul posto hanno effettuato i controlli sanitari di rito, escludendo condizioni preoccupanti per entrambe le persone coinvolte.

Le condizioni dell’amministratore delegato di Mediaset sono apparse fin da subito rassicuranti. Tanto che, secondo quanto riferito dalle fonti vicine al gruppo, non sarebbero stati modificati gli impegni previsti per oggi, compresa la partecipazione all’evento organizzato a Cologno Monzese nel terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi.