Bambini che fanno da soli, da Mugnano al Senegal
Il caso del piccolo orfano del Napoletano, le comunità africane ogni giorno al lavoro
Bambini che fanno da soli: belle storie, da Mugnano al Senegal e altrove nel mondo.
Bambini che fanno da soli
Alessio ha undici anni e vive a Mugnano, un Comune dell’area nord di Napoli. Le cronache delle scorse ore hanno raccontato che si era piazzato fuori a un negozio di giocattoli, in mano qualche libro vecchio e i suoi disegni fatti a mano. Voleva racimolare i soldi necessari per comprare un regalo di Natale alla sorellina più piccola: i due bambini non hanno più la madre.
Alessio non si era messo a chiedere l’elemosina per strada come tanti altri. Voleva arrangiarsi da solo. Il commerciante ha chiamato i carabinieri, in caserma era già arrivato il padre per denunciare la scomparsa del figlio. I militari della pattuglia intervenuta non ci hanno pensato due volte e hanno deciso di acquistare loro due regali di Natale per Alessio e la sua sorellina. Un intervento discreto che ha funzionato.
L’infanzia che non viene raccontata
Una vicenda che squarcia il velo su un pezzo di infanzia italiana raccontato poco e di fretta. I dati Istat sono impietosi: circa 1,3 milioni di minori vivono in condizioni di povertà assoluta, pari al 13,8% del totale dei bambini italiani, mentre il 26,7% dell’intera popolazione minorile rischia povertà o esclusione sociale, con percentuali che schizzano oltre il 30% al Sud e nelle Isole dove la crisi morde di più.
La scuola di Niaga
A migliaia di chilometri da Mugnano, nel villaggio di Niaga della provincia di Dakar in Senegal, l’associazione catalana Base-A di Barcellona sta erigendo una scuola primaria completamente ecosostenibile destinata a cambiare la vita di centinaia di bambini.
La struttura prevede 12 aule luminose più spazi comuni polivalenti per accogliere oltre 600 alunni, costruita con mattoni di terra locale pressata e tecniche bioclimatiche che sfruttano la ventilazione naturale e l’ombreggiamento passivo per combattere il caldo torrido. La comunità del villaggio martella e trasporta materiali fianco a fianco con i volontari arrivati da Europa, Stati Uniti e Asia – tra loro, anche un’italiana -, in un cantiere che diventa scuola di mestieri per padri e madri.
L’obiettivo del progetto taglia dritto al cuore del problema: garantire accesso stabile all’istruzione di base, ridurre drasticamente l’abbandono scolastico che qui supera il 40%, offrire agli alunni ambienti dignitosi e salubri. La partecipazione diretta della comunità non solo accelera i lavori ma genera competenze professionali locali.
Buone notizie dal mondo
Altrove nel mondo i risultati si ripetono con numeri alla mano. In Africa occidentale programmi sanitari mirati assicurano cure di base: la mortalità infantile è crollata del 20% in appena cinque anni, con un aumento del 15% della frequenza scolastica grazie a bimbi più sani. In India archivi digitali sulla salute minorile mappano in tempo reale carenze nutrizionali e malattie per interventi preventivi rapidissimi che salvano migliaia di vite ogni anno.
Da Mugnano a Niaga un pattern cristallino: bambini e comunità colmano i vuoti lasciati da sistemi troppo lenti con azioni dirette e misurabili. Risultati secchi e tangibili, senza bisogno di eroi da copertina. Storie che fotografano per una volta la resilienza quotidiana di un’infanzia che non aspetta salvatori ma si rimbocca le maniche.
