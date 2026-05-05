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Banca del Fucino rinnova il suo sostegno al Roma Summer Fest

di Italpress - 5 Maggio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Banca del Fucino conferma il suo sostegno, per il secondo anno consecutivo, al Roma Summer Fest organizzato dalla Fondazione Musica per Roma, che prevede per l’estate romana oltre tre mesi di programmazione, da giugno a settembre, e 75 concerti.“Si tratta di uno degli appuntamenti cardine dell’estate culturale della Capitale e uno dei cartelloni più rilevanti a livello europeo, capace di coniugare qualità artistica, apertura internazionale e attenzione alle nuove generazioni – si legge in una nota -. L’accordo consolida il ruolo della Banca del Fucino come partner attivo nella promozione di iniziative culturali capaci di generale valore per il territorio. Il festival animerà diversi spazi della città, con la programmazione principale alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica ma alcuni appuntamenti anche alla Sala Santa Cecilia e alla Casa del Jazz, con l’obiettivo di coinvolgere pubblici differenti e ampliare l’esperienza complessiva della manifestazione. Fondata a Roma nel 1923 e profondamente radicata nei territori in cui opera, Banca del Fucino è da oltre un secolo un punto di riferimento per famiglie, imprese e professionisti, grazie a un modello orientato al sostegno dell’economia reale. Negli ultimi anni ha rafforzato il proprio impegno nei campi della sostenibilità e della responsabilità sociale, affiancando a questi un approccio di Corporate Cultural Responsibility (CCR), che riconosce nella cultura un elemento centrale di coesione, crescita e sviluppo”.In questo contesto si inserisce il sostegno al Roma Summer Fest, una delle iniziative centrali della vita culturale e musicale romana, accanto ad altre iniziative culturali ed educative promosse dalla Banca: dal supporto al Teatro dell’Opera di Roma e all’Orchestra Giovanile Fontane di Roma fino a programmi nelle scuole come Cantamondo, realizzato sempre con Fondazione Musica per Roma e Teatro dell’Opera di Roma.

– Foto ufficio stampa Banca del Fucino –

(ITALPRESS).