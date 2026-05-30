Cronaca

Femminicidio a Ferrara: uccisa 50enne, arrestato il marito

I fatti durante la notte, l'uomo avrebbe chiesto l'intervento del 118

di Maria Graziosi - 30 Maggio 2026

Un altro femminicidio, questa volta a Ferrara. Una donna di 50 anni è stata ritrovata senza vita in casa sua, nella periferia del capoluogo estense. Il marito è stato arrestato. L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe accoltellato la moglie. E dopo averla uccisa avrebbe chiesto aiuto ai sanitari facendo una telefonata al numero di emergenza del 118. Dopo l’arresto, è stato trasferito in questura. Dove, di fronte alle domande del pubblico ministero, ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere.

Femminicidio a Ferrara: cosa è successo

La vittima del nuovo caso di femminicidio registratosi a Ferrara si chiamava Samanta Zironi e aveva compiuto 50 anni. A toglierle la vita sarebbe stato il marito, Vladimiro Lombardi, un uomo di 52 anni. Le avrebbe tolto la vita aggredendola a coltellate durante la notte scorsa. Sarebbe stato proprio lui, intorno alle quattro del mattino, a chiedere l’intervento del 118. Adesso sono partite le indagini per comprendere cosa sia accaduto e le ragioni che avrebbero armato la mano dell’uomo.

L’indagine inizia

A indagare sono gli agenti della Polizia di Stato. A loro toccherà dipanare la matassa del femminicidio avvenuto a Ferrara. Per il momento i poliziotti hanno iniziato a sentire le voci di amici e conoscenti della coppia. Per comprendere come andassero le cose tra marito e moglie, se ci fossero stati dei momenti di tensione pregressa. Se, insomma, c’erano segnali di ciò che sarebbe potuto accadere. Solo questa mattina un’aggressione simile, che per fortuna non è degenerata in tragedia, si era verificata in Sicilia. Dove, a Misterbianco in provincia di Catania, un uomo avrebbe colpito con violenza alla testa la moglie all’esito di un forte litigio. Lui è stato arrestato, lei è stata trasferita in codice rosso all’ospedale etneo.