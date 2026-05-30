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Giro d’Italia: Vingegaard vince a Piancavallo e ipoteca successo finale

di Redazione - 30 Maggio 2026

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(LaPresse) Jonas Vingegaard vince la sua quinta tappa in questa edizione del Giro d’Italia e conquista virtualmente il successo finale, in attesa della passerella domenica a Roma. La maglia rosa si è aggiudicato la 20esima e penultima frazione della corsa, 200 km con partenza da Gemona e arrivo in cima a Piancavallo, piazzando lo scatto decisivo a circa 10 km dall’arrivo e staccando ancora una volta i diretti rivali. Il capitano della Visma-Lease a Bike si è imposto con 1’15” di vantaggio sull’austriaco Felix Gall e sull’australiano Jai Hindley, rispettivamente secondo e terzo anche nella classifica generale. Con il trionfo al Giro il campione danese conquista la tripla corona, avendo già vinto in carriera Tour de France e Vuelta di Spagna. La maglia bianca Conad di miglior giovane resta sulle spalle del portoghese Afonso Eulalio, e anche Giulio Ciccone conserva la maglia azzurra di miglior scalatore.