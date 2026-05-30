Ambiente, Favero (Globe): Italia leader in sport e ambiente

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Giornata con Conai e Coni, giovani alla Tenuta di Castelporziano

di Askanews - 30 Maggio 2026

Roma, 30 mag. (askanews) – “Per Globe Italia è un onore e un piacere per il secondo anno essere qui alla Tenuta di Castelporziano per un evento che abbiamo promosso insieme a Conai e che combina la salute del corpo con la salute dell’ambiente. Connubio perfetto, perchè l’Italia esprime tantissimo attraverso lo sport ma è anche sul podio europeo grazie al riciclo e a Conai e nel recupero di materie prime critiche. Per questo essere qui ha un significato in più, partendo dai più piccoli, dai giovani, che saranno protagonisti della società di domani. Un impegno che entra dentro la società e coinvolge lavoro, innovazione, tecnologia partendo da piccoli gesti quotidiani, allenarsi e quindi prendersi cura del proprio corpo e fare la raccolta differenziata”. Lo ha dichiarato Matteo Favero, presidente di Globe Italia, nella Tenuta Presidenziale di Castelporziano trasformata per un giorno in un laboratorio a cielo aperto per la sostenibilità: 200 studenti delle scuole primarie italiane coinvolti in una giornata tra educazione ambientale, sport e gioco di squadra. Un’iniziativa promossa da CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in collaborazione con Globe Italia, con la partecipazione del CONI e l’ospitalità del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica.